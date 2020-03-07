Медперсонал итальянских больниц увеличат на 20 000 человек

Итальянское правительство решило в субботу, 7 марта, создать 20 000 дополнительных рабочих мест в больницах. Это решение вызвано необходимостью борьбы с эпидемией коронавируса. Именно в Италии наблюдается наибольшее число случаев заражения в Европе и самая высокая смертность от вируса Covid-19.

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Решение было вынесено на заседании правительства, которое состоялось ночью. Совет министров также постановил, что количество мест в реанимационных отделениях будет увеличено на 50% (с 5000 до 7500), а количество мест в отделениях инфекционных и легочных заболеваний — вдвое.

Среди новых вакансий 5000 контрактов получат врачи, 10 000 — средний медицинский персонал (медсестры и медбратья) и еще 5000 — младший медперсонал (санитары). Эти меры потребуют выделить один миллиард евро из 7,5 миллиардов, предназначенных для борьбы с эпидемией.

Одновременно префекты регионов получили право реквизировать отели для помещения в них больных в том случае, если не будет хватать мест в региональных больницах.

В стране зафиксировано 4636 случаев заражения коронавирусом в 21 регионе, 197 человек умерли. Основные очаги эпидемии расположены на севере страны.

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