В Италии более 15 миллионов человек оказались в зоне карантина

Премьер министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье, 8 марта, подписал указ об ограничениях на въезд и выезд из автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинций страны для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

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Ограничения вступают в силу 8 марта и продлятся до 3 апреля. Помимо Ламбардии они касаются провинций Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Перзаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.

Указ запрещает как въезжать в указанные провинции, так и покидать их, а также перемещаться внутри этих территорий. Исключение может быть сделано только по служебной необходимости и уважительным причинам семейного характера, подтвержденным документально. Государственным и частным предприятиям предлагается отправить сотрудников в отпуск. Закрываются все школы и религиозные учреждения.

Кроме того, по всей стране будут закрыты театры, кинотеатры, музеи, бары, игровые центры, танцевальные школы, дискотеки и другие подобные учреждения. Приостановлены все спортивные турниры. Рестораны и магазины будут открыты, но владельцам предписано создать условия, чтобы посетители соблюдали дистанцию безопасности — минимум метр друг от друга.

Италия является третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Число зараженных достигло почти шести тысяч человек, 233 из них скончались. Таким образом в Италии уровень смертности (4,25%) выше, чем в Китае (3,8%). Власти пообещали мобилизовать 20 тысяч дополнительных сотрудников в больницы, где лечат зараженных коронавирусом.

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