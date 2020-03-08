Каникулы премьера: британский парламент проверит, кто оплатил отпуск Джонсона на Карибах

Британский премьер и его невеста Кэрри Саймондс провели Новый год на частном острове Мюстик в Карибском море

В Великобритании парламентская комиссия проверит, из каких средств был оплачен отпуск премьер-министра Бориса Джонсона на Карибских островах. Об этом сообщила британская пресса в воскресенье, 8 марта.

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Издание The Observer передает, что соответствующая процедура была запущена в начале недели. Пока проверкой занимается спецкомиссия Палаты общин. В случае, если будут выявлены нарушения, дело будет передано в парламентскую комиссию по стандартам, которая решит, стоит ли применять к премьер-министру санкции. По информации The Guardian, запрос проверить финансирование отпуска Джонсона поступил от представителей Лейбористской партии.

Напомним, британский премьер и его невеста Кэрри Саймондс провели Новый год на частном острове Мюстик в Карибском море, они пробыли там с 29 декабря по 5 января. Известно, что на этом острове останавливаются члены королевских семей. В декларации Джонсон отметил, что карибские каникулы обошлись в сумму, равную 17300 евро. По его словам, отпуск профинансировал Дэвид Росс — один из финансовых доноров консерваторов. При этом сам Росс затем заявил, что лишь помог паре с организацией логистики, однако никак иначе не спонсировал их отдых и не предоставлял в распоряжение премьера указанной суммы.

Напомним, издание The Independent сообщало, что Джонсон и Саймондс обручились и ждут ребенка. Брак с Саймондс станет для британского премьер третьим.

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