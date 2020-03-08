Эрдоган обсудит миграционный кризис с главами Европейского совета и Еврокомиссии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении посетить в понедельник, 9 марта, столицу Бельгии. Там он планирует обсудить с руководством Евросоюза сложную миграционную ситуацию.

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Об этом Эрдоган заявил в воскресенье, 8 марта, во время обращения, которое транслировалось по турецкому телевидению.

В Брюсселе отметили, что в понедельник президент Турции встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как уточнил в своем твиттере пресс-секретарь Мишеля, политики обсудят «проблему миграции, безопасности, стабильности в регионе и кризис в Сирии». По оценкам экспертов, Турция также хотела бы заручиться поддержкой ЕС в том, что касается ее военных операций на севере Сирии.

Пресс-секретарь главы Европейского совета Барен Лейтс рассказал о встрече Эрдогана в Брюсселе President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 8, 2020

Ранее Эрдоган призвал греческие власти открыть границу и пустить нелегальных мигрантов на территорию ЕС. «Греция! Обращаюсь к тебе… открой ворота и тоже освободись от этой ноши», — цитирует слова Эрдогана AFP. Напомним, 29 февраля Анкара объявила о том, что перестает соблюдать договоренность, заключенную в 2016 году с ЕС, согласно которой Турция получает экономическую помощь Брюсселя в обмен на сдерживание потока мигрантов. Турция заявила, что неспособна справиться с новой волной сирийских мигрантов. С тех пор тысячи людей хлынули к греческой границе. В четверг, 5 марта, греческие власти заявили о том, что еще более 1700 мигрантов прибыли на территорию страны и были переведены в лагерь, где уже находятся 38 тысяч человек.

В среду, 4 марта, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встречались с Эрдоганом в Анкаре. Также турецкий президент провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Эти переговоры привели к тому, что Эрдоган немного снизил давление на ЕС, приказав турецкой береговой охране пресекать попытки нелегалов переправляться в Грецию через Эгейское море.

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