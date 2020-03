Эрдоган обсудит миграционный кризис с главами Европейского совета и Еврокомиссии

Пресс-секретарь главы Европейского совета Барен Лейтс рассказал о встрече Эрдогана в Брюсселе

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria.