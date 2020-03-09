В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17

В Нидерландах в понедельник, 9 марта, начался процесс над подозреваемыми в причастности к крушению боинга MH17. По делу проходят трое граждан России и один украинец. Ни один из них на слушании не присутствовал.

Реклама Читать далее

По оценкам экспертов, которые приводит агентство France-Presse, слушания могут растянуться на пять лет. Подозреваемые 9 марта на слушании не присутствовали. Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского и сотрудника разведки Леонида Харченко будут судить заочно. Интересы заместителя главы разведки ДНР Олега Пулатова в суде представляет адвокат.

Рассмотрением дела руководит судья Хендрик Стейнхёйс. Процесс проходит в комплексе Схипхол, расположенном в пригороде Амстердама, неподалеку от аэропорта. В память о жертвах крушения самое первое заседание открылось с оглашения имен погибших. На нем присутствовали родственники и близкие пассажиров MH17. «Сегодня первый день, когда нам могут сказать, что произошло, кто несет за это ответственность, почему самолет был сбит. Будут также даны ответы на вопросы о том, какова была роль России», — цитирует AFP Пита Плуга, главу голландского Фонда MH17, потерявшего при крушении брата, невестку и племянника. Судья Стейнхёйс заявил, что «в настоящее время 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 пожелали подать суду письменную декларацию, 84 — обратиться за денежными компенсациями. Эти цифры являются предварительными. Право на обращение в суд будет зависеть от предметного рассмотрения материалов дела».

Напомним, крушение боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines произошло 17 июля 2014 года. Самолет вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур, однако был сбит над Донбассом. 298 человек, находившихся на борту, погибли. Две трети из них были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа под руководством голландских специалистов установила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежавшим 53-й бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил. По данным следователей, Дубинский предположительно отвечал за перевозку «Бука», Харченко и Пулатов «непосредственно сопровождали „Бук”», а Пулатов «в момент запуска ракеты находился рядом с установкой». Наконец, Гиркин сразу после катастрофы опубликовал в соцсетях сообщение об уничтожении украинского военного самолета, назвав это «очередным птичкопадом». После того, как выяснилось, что был сбит пассажирский самолет, сообщение было удалено. AFP отмечает, что следователи все еще пытаются установить, кто именно привел ЗРК в действие, и не исключают появления новых подозреваемых.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться