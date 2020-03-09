Заключенные итальянских тюрем взбунтовались из-за коронавируса

Итальянские правозащитники предупредили в понедельник, 9 марта, о риске массовых забастовок в тюрьмах на фоне эпидемии коронавируса. AFP и Reuters сообщают, что в нескольких исправительных учреждениях страны заключенные погибли во время вспыхнувших бунтов, а еще в одной тюрьме охранников взяли в заложники.

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Заключенные не менее чем 10 итальянских тюрем взбунтовались в ответ на ограничительные меры, введенные властями, чтобы избежать распространения коронавируса в исправительных учреждениях. К примеру, заключенным было запрещено выходить из здания тюрьмы на прогулку, а также были отменены все посещения. Сотрудников тюрем обязали ежедневно измерять температуру заключенных, также предписано особенно тщательно проводить медосмотр тех, кто поступает в тюрьмы.

Волна недовольства прокатилась по исправительным учреждениям в таких городах, как Бергамо, Модена, Неаполь, Салерно и Бари. По данным газеты La Repubblica, которая ссылается на источник в полиции, в тюрьме Модены шестеро заключенных погибли во время беспорядков.

Итальянские СМИ и правозащитники отмечают, что не все заключенные выступают за отмену ограничений на фоне распространения коронавируса, именно это и приводит к столкновениям. «Если коронавирус проникнет сюда, мы все умрем. Большинство из тех, кто находится в тюрьме, вич-позитивны или имеют проблемы с легкими, из-за дурной привычки курить. Мой муж выкуривает по три пачки сигарет в день», — приводит AFP слова Моники, муж которой отбывает 8-летний срок в тюрьме Модены.

Около 10 заключенных миланской тюрьмы Сан-Витторе забрались на крышу тюремного флигеля, откуда скандировали: «Мы хотим свободы!». А в Бари родственники и близкие заключенных провели митинги перед тюрьмами, требуя отменить ограничительные меры.

Глава организации по защите прав заключенных «Антигона» Андреа Олеандри призвал прекратить бунты. По его словам, которые приводит AFP, преимущественно заключенные получают информацию из теленовостей и склонны устраивать бунты из солидарности с бастующими в других исправительных учреждениях.

Напомним, в Европе эпидемия коронавируса наиболее сильно затронула Италию, где было выявлено 5880 случаев заражения и зафиксировано 366 смертей. Власти страны приняли беспрецедентное решение, закрыв автономную область Ломбардия и 14 северных провинций на карантин.

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