Испания обогнала Францию по количеству жертв коронавируса

В Мадриде начиная со среды будут закрыты все школы и университеты.

Согласно данным испанского минздрава, опубликованным во вторник, 10 марта, жертвами коронавируса в стране стали 35 человек. Заразились 1622 — это на несколько человек больше, чем во Франции, где насчитывается 1606 инфицированных. Таким образом Испания стала второй после Италии страной по количеству заразившихся в Европе.

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В связи с резким ростом числа заболевших — в воскресенье в стране насчитывалось 589 случаев коронавируса — Испания объявила во вторник о принятии ряда жестких мер по борьбе с распространением эпидемии.

Власти Испании полностью отменили прямые перелеты с Италией с 11 по 25 марта. При этом авиасообщение с Италией составляет 9% всего международного трафика Испании, где проживает около 240 тысяч итальянцев, отмечает AFP.

«Мы работаем над тем, чтобы не оказаться в ситуации Италии, на это направлены все принимаемые нами меры», — заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа.

В Мадриде, который стал одним из очагов распространения эпидемии, начиная со среды и на две недели будут закрыты все школы и университеты. Власти также пообещали ежедневно дезинфицировать вагоны метро, автобусы и пригородные электрички.

Аналогичные меры приняты в Витории-Гастейс, столице страны Басков, и в провинции Риоха на севере Испании — двух регионах, наиболее затронутых коронавирусом.

По всей Испании, так же, как и во Франции, запрещены мероприятия численностью более 1000 человек. Футбольные матчи чемпионата Испании, намеченные на 13 и 22 марта, пройдут без зрителей.

Людям, страдающих хроническими заболеваниями и имеющим факторы риска, рекомендовано «ограничить социальную активность» и «максимально времени проводить дома», а население в целом власти призывали «ограничить поездки без необходимости».

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