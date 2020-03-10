Коронавирус: карантинные меры введены на всей территории Италии

Со вторник, 10 марта, в Италии ограничительные меры, введенные несколько дней назад в северных регионах, распространены на всю территорию страны. Об этом накануне вечером сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, подписав соответствующий указ. Италия стала первой страной, которая ввела карантинные меры на всей своей территории.

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Экстренные ограничительные меры пока введены в Италии до 3 апреля. На всей итальянской территории запрещены «любые формы собраний в общественных местах», перенесены спортивные матчи, религиозные и праздничные мероприятия, закрыты учебные заведения, а также музеи, культурные и спортивные центры. Указом правительства передвижение людей между провинциями ограничено: любые поездки возможны только в случаях крайней профессиональной необходимости или в экстренных случаях. Как отметил Джузеппе Конте, пока ограничительные меры не касаются работы общественного транспорта.

В Италии к вечеру понедельника за одни сутки число заразившихся увеличилось на 1807 человек. Общее число инфицированных в стране — 9172. Смертельных случаев в Италии уже 463 (97 скончались в течение последних суток). Италия занимает второе место в мире после Китая по числу инфицированных вирусом Covid-19. В КНР, где число зараженных превысило 80 700 человек (3136 смертельных случаев), распространение эпидемии замедляется, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Третье место в рейтинге эпидемии занимает Южная Корея: почти 7500 подтвержденных случаев инфекции, 53 летальных исхода. Следом идет Иран — 237 смертей от коронавируса, 7160 инфицированных. Франция на пятом месте: 1412 заболевших, а также 30 умерших — по данным на 10 марта.

Всего в более чем 100 странах мира выявлено более 114 000 заболевших. Число смертельных исходов болезни превысило 4000.

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