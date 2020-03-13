В Испании и Португалии объявили режим ЧС из-за коронавируса

В Испании число жертв коронавируса 13 марта достигло 120 человек и более 4200 подтвержденных случаев заражения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении с 14 марта мер чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об аналогичном решении объявил также глава правительства Португалии Антониу Кошта.

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В Испании чрезвычайные меры вводятся сроком на 14 дней и в случае необходимости будут продлены. Режим ЧС позволит мобилизовать экономические, санитарные ресурсы как государственного, так и частного сектора, а также военнослужащих. «Победа зависит от каждого из нас», — добавил испанский премьер.

Правительство Португалии объявило в пятницу ряд чрезвычайных мер. С понедельника и минимум до 9 апреля отменяются все занятия в школах и высших учебных заведениях. Клубы и бары будут закрыты, работа торговых центров и других общественных служб будет ограничена, максимальная вместимость ресторанов будет уменьшена на треть.

В Испании число жертв коронавируса 13 марта достигло 120 человек и более 4200 подтвержденных случаев заражения. Испанский премер не исключил, что на следующей неделе число зараженных может превысить 10 тысяч. В Португалии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 78.

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