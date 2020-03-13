УЕФА остановил Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

Из-за распространения нового коронавируса в Европе все матчи турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), запланированные на следующую неделю, откладываются. Об этом УЕФА сообщает 13 марта.

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Решение касается ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированных на 17 и 18 марта, всех ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также матчей 1/4 финала Юношеской лиги, которые должны были состояться 17 и 18 марта. Решение о новых датах матчей примут позже.

Жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, тоже откладываются.

Накануне французская спортивная газета L’Equipe сообщила о том, что УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. По данным издания, это объявление будет сделано на экстренном заседании во вторник, 17 марта.

В заявлении УЕФА сообщается, что во вторник запланирована видеоконференция с участием представителей 55 национальных ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

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