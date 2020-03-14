Глава Еврокомиссии осудила решение отдельных стран закрыть границы внутри ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза вместе бороться с последствиями пандемии коронавируса и не закрывать границы. Об этом она заявила в пятницу, 13 марта.

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«Это большой шок, но он временный. Мы должны работать вместе, чтобы максимально ограничить его последствия, насколько это возможно», — говорится в заявлении главы Еврокомиссии. Позицию Брюсселя разделяет и Всемирная организация здравоохранения.

При этом в Брюсселе призвали местные власти вводить дополнительные санитарные меры в зависимости от ситуации. Урсула фон дер Ляйен также пообещала, что Евросоюз сделает все необходимое для того, чтобы помочь странам-членам справиться с этим кризисом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон привал страны Евросоюза ввести усиленный контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом он заявил по итогам телефонных переговоров с главой Еврокомиссии. Таким образом французский лидер хочет предотвратить «нескоординированные меры» отдельных стран, которые «нарушают европейские нормы».

Ранее о закрытии своих границ для иностранных граждан объявили Чехия и Словакия, позже из-за угрозы распространения коронавируса свои границы закрыли Польша и Кипр. За пределами Евросоюза полностью закрыла свои границы Украина. Марокко, Молдова, Узбекистан приостановили авиасообщение с Францией. Россия пока только ограничила авиасообщение с Европой.

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