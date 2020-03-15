Чехия закрывается: жизнь в режиме ЧП в центре Европы

С понедельника, 16 марта, Чехия закрывается изнутри: гражданам страны и тем, у кого есть ПМЖ, отсюда не выехать, а иностранцы не смогут приехать, если только у них нет постоянного вида на жительство. В ночь на субботу правительство приняло решение закрыть все рестораны, пивные и кафе, открыты будут только столовые при предприятиях. Закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек. Как в Чехии общество, бизнес и государство реагируют на вирусную угрозу?

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Общество

Прага опустела еще за несколько дней до вступления в силу этих правил. Большинство туристов экстренно уехали или улетели. Из развлечений остались только прогулки по красивому опустевшему городу. Музеи, театры, спортклубы закрыты.

Русскоязычные экспаты и эмигранты в соцсетях договаривались пойти посмотреть пустой Карлов мост (это, действительно, редкое зрелище). Англоязычный сегмент призывал сидеть дома. К последним прислушались немногие. Около формально закрытых кафе и ресторанов выстроились очереди за едой и напитками на вынос. Парки были полны гуляющих.

Карлов мост, Прага, 15 марта 2020 г. фото: Альфия Зивере

Впервые за многие годы в центре Праги слышишь в основном чешскую, а не иностранную речь. Пражане, обычно избегающие туристических мест, гуляют по Пражскому мосту. Местные жители приехали и в Пражский Град, но его закрыли полностью.

Пражский Град тоже закрыт, 15 марта 2020 г. фото: Альфия Зивере

Тяжелее всех сейчас приходится пожилым людям. Продукты после объявления чрезвычайного положения в стране начали активно раскупать, в первую очередь, дешевые или по акциям. Пожилые люди физически и материально не могут закупиться впрок — для них это тяжело и дорого. Сейчас в фейсбуке появилось несколько групп, где люди самоорганизуются для помощи пожилым и тем, кто заперт на карантине. Там можно и попросить привезти продукты или лекарства, и записаться в волонтёры.

Бизнес

Решение закрыть рестораны, кафе и магазины (кроме продуктовых и аптек) правительство приняло ночью. Многие заведения общепита, впрочем, к этому готовились: большинство работает со службами доставки. В Праге три крупных оператора, через которых можно заказать еду на дом. Свою помощь в доставке еды предложила и Чешская Почта.

Метро в Праге опустело, 15 марта 2020 г. фото: Альфия Зивере

Все практически кафе воспользовались лазейкой в запрете — правительство разрешило ресторанам продавать еду на вынос. И вполне респектабельные заведения сейчас торгуют как Макдональдс. Пивные и трактиры — это своего рода чешские скрепы. Непонятно, как будет дальше, но сейчас на вынос торгуют на вынос и они.

В Праге рестораны закрылись, но еду в них продолжают покупать на вынос фото: Альфия Зивере

Вход в булочную по одному, Прага, 15 марта 2020 г. фото: Альфия Зивере

Серьезный удар пандемия нанесла по туристическому бизнесу. Путешественников, по крайней мере из соседних Германии и Австрии, почти не осталось. Номер в пятизвездочном отеле в центре можно снять сейчас меньше, чем за 50 евро в сутки. Практически без работы остались сейчас многочисленные гиды. Национальный перевозчик Smartwings/Czech Airlines тоже несет потери — авиакомпания приостановила полеты.

Государство

Чрезвычайное положение, которое действует сейчас в республике, предполагает лишение некоторых прав. Но появились и послабления со стороны государства. Например, время подачи налоговых деклараций продлили на три месяца.

Чрезвычайное положение в стране правительство ввело 13 марта, на месяц. Его могут продлить, но для этого кабинету министров понадобится уже разрешение парламента.

По данным на 13:00 число заражённых коронавирусом в Чехии выросло до 231 человека, 3 марта в стране было трое инфицированных.

Правительство Чехии в воскресенье решит, смогут ли жители страны выходить из своих домов. В рамках борьбы с пандемией коронавируса, власти готовы ужесточить карантин и разрешить выходить из дома только на работу или за продуктами. Граждане не соблюдают карантин, сказал премьер Андрей Бабиш.

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