Беларусь не закрыла границу из-за коронавируса — за нее это сделали все страны-соседки

Количество зараженных COVID-19 в Беларуси выросло до 36, на эпидемиологическом и медицинском контроле сейчас находятся 2 583 человека, детские сады, школы и вузы работают, лекции отменены лишь в Белорусском государственном университете.

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«В Беларуси на сегодня зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Один из пациентов в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. Напомним, первый случай COVID-19 в Беларуси был зарегистрирован 27 февраля.

По информации пресс-секретаря минздрава Юлии Бородун, на эпидемиологическом и медицинском контроле сейчас находятся 2.583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.

В Беларуси решили не закрывать границы. «Ну, закройте границы — и что? Границы были закрыты — сегодня весь мир заразился коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое. Мы только усложним отношения с главным нашим партнером — Китаем, с Россией... Как с Россией закрыть границу? Поэтому надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — заявил 28 февраля Александр Лукашенко. Но страны-соседки одна за другой закрыли свои границы, приостановив железнодорожное сообщение с Беларусью и отменив ряд авиарейсов: Польша, Литва, Латвия и Украина. 16 марта официально заявлено о решении Москвы также закрыть границу с Беларусью.

Александр Лукашенко сразу же отреагировал, рассказав о катастрофической ситуации в соседней стране: «Россия вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», — заявил Лукашенко 16 марта во время назначения руководителей местных органов власти. Официально в России — только 93 случая заражения коронавирусом.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий, но против карантина в учреждениях образования, мотивируя это тем, что дети и подростки практически не болеют коронавирусной инфекцией, а если и болеют, то бессимптомно. В минздраве призывают «четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы», «эпидситуация в стране в настоящее время управляемая, и мы уверены, что наши совместные усилия позволят нам добиться положительного эффекта».

Белорусы же подписывают петиции с призывом ввести карантин и онлайн-обучение в учреждениях образования. Но лекции перенесены лишь в БГУ — за выходные подтверждены тесты у пяти студентов.

Лукашенко, в свою очередь, советует при первой настороженности в отношении себя: «останься дома, не ходи по улице». На встрече с министром внутренних дел 13 марта глава государства сказал, что рассчитывает на милицию в борьбе с коронавирусом: «Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома».

По словам Лукашенко, коронавирус — не самое страшное сейчас для Беларуси. «Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Все это из этой области. Много непонятно здесь. Мы адекватно реагируем, и давно, и точечно реагируем. Но кроме Минска и крупных городов, эта не такая большая проблема для районов, районных центров. Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике», - сказал глава белорусского государства 16 марта.

Проведение массовых мероприятий ограничено в Беларуси до 6 апреля, а значит в этом году не состоится самая значимая акция оппозиции День Воли 25 марта. Напомним, в конце августа в Беларуси должны пройти очередные президентские выборы.

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