УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года

С сегодняшнего дня УЕФА придется менять цифру 2020 на логотипе Чемпионата Европы по футболу

Руководство УЕФА подтвердило появившуюся ранее информацию о переносе Евро-2020 на лето 2021 года. В ходе видеоконференции 17 марта было принято решение провести чемпионат Европы по футболу с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Глава УЕФА Александер Чеферин и генсекретарь союза Теодор Теодоридис сообщили также о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они возобновятся, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, заявили в организации.

Ранее о переносе чемпионата Европы по футболу на лето 2021 года в связи с эпидемией коронавируса сообщала французская спортивная газета L’Equipe. Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Перенос чемпионата Европы по футболу происходит впервые в истории существования соревнования.

Ранее в УЕФА утверждали, что чемпионат Европы состоится несмотря на эпидемию Covid-2019.

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