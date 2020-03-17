УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года
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Руководство УЕФА подтвердило появившуюся ранее информацию о переносе Евро-2020 на лето 2021 года. В ходе видеоконференции 17 марта было принято решение провести чемпионат Европы по футболу с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Глава УЕФА Александер Чеферин и генсекретарь союза Теодор Теодоридис сообщили также о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они возобновятся, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, заявили в организации.
Ранее о переносе чемпионата Европы по футболу на лето 2021 года в связи с эпидемией коронавируса сообщала французская спортивная газета L’Equipe. Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
Перенос чемпионата Европы по футболу происходит впервые в истории существования соревнования.
Ранее в УЕФА утверждали, что чемпионат Европы состоится несмотря на эпидемию Covid-2019.
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