Глава Еврокомиссии: европейские лидеры «недооценили» опасность эпидемии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что европейские лидеры «недооценили» опасность эпидемии коронавируса. Об этом политик рассказала в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному в среду, 18 марта.

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«Я думаю, что все мы, кто не является экспертами, с самого начала недооценили коронавирус. Но затем стало ясно, что мы имеем дело с вирусом, борьбой с которым мы будем заняты еще долгое время», — заявила глава Еврокомиссии. Она также напомнила, что сейчас именно Европа является эпицентром эпидемии. При этом фон дер Ляйен предпочла в интервью не использовать ту же терминологию, которую употребил во время своего обращения к нации 16 марта президент Франции Эмманюэль Макрон. Она не стала называть борьбу с эпидемией коронавируса «войной». «Лично я бы не стала использовать слово „война“, но я понимаю, чем руководствовался французский президент, так как коронавирус — противник, вызывающий серьезное беспокойство», — объяснила глава Еврокомиссии.

«Мы поняли, что все те меры, которые еще две или три недели назад казались жесткими и драконовскими, должны быть приняты прямо сейчас», — признала фон дер Ляйен. Напомним, вечером 17 марта стало известно о том, что страны ЕС поддержали предложение о 30-дневном запрете на въезд на территорию Евросоюза. В ночь с 17 на 18 марта первые два случая заболевания коронавирусом были зафиксированы в Черногории — последней стране Европы, где до сих пор не было выявлено случаев заражения.

Во вторник, 17 марта, по итогам видеоконференции европейских лидеров председатель Европейского совета Шарль Мишель озвучил приоритетные направления борьбы с эпидемией коронавируса на уровне Евросоюза.

Главнейшими задачами он назвал ограничение распространения COVID-19, закупки медоборудования, поддержку научных исследований и разработки вакцины и ликвидацию социально-экономических последствий эпидемии.

Он упомянул и координацию действий дипломатических представительств стран ЕС в том, что касается эвакуации европейских граждан, находящихся за пределами единой Европы, на родину.

Агентство France-Presse напоминает, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что будет сделано все необходимое для того, чтобы французские туристы смогли вернуться домой, и призвал французских граждан, постоянно проживающих в других странах, оставаться по месту жительства.

AFP передает, что запланированный на 26 и 27 марта саммит ЕС пройдет в формате видеоконференции.

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