В Италии жертвами коронавируса стало больше людей, чем в Китае

В Италии за последние сутки зафиксировано 427 новых смертельных случаев Covid-19. Общее количество смертей в стране составило 3405 человек — это больше, чем в Китае, откуда началось распространение эпидемии и где умерли 3245 человек. Таким образом Италия стала первой в мире страной по количеству жертв коронавирусной инфекции.

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Накануне, 18 марта, в стране был зафиксирован новый скачок смертности от коронавируса — всего за сутки в больницах умерло 475 человек. Кроме того было подтверждено 4207 новых случаев заражения.

Еще неделю назад в Италии насчитывалось 1016 погибших — за семь дней количество жертв утроилось, подчеркивает AFP. Более двух третей погибших от коронавируса в Европе приходится на Италию.

Глава правительства Италии Джузеппе Конти заявил в четверг, 19 марта, что строгие карантинные меры в стране будут продлены после 3 апреля.

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