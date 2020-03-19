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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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Cостояние здоровья князя вне опасности и не вызывает «ни малейшего беспокойства».
Cостояние здоровья князя вне опасности и не вызывает «ни малейшего беспокойства». GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
RFI

Об этом в четверг, 19 марта, сообщила канцелярия князя, уточнив, что его состояние здоровья вне опасности и не вызывает «ни малейшего беспокойства». Он продолжит работать из своих апартаментов. Альбер II стал первым главой государства, у которого подтвердили Covid-19.

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Коммюнике канцелярии сопровождается призывом соблюдать введенные в княжестве карантинные меры.

Так же, как и власти Франции, правительство Монако объявило в субботу о закрытии всех общественных мест, «не являющихся значимыми для жизни страны».

Ранее коронавирус был диагностирован у государственного министра Монако (эквивалент премьер-министра) Сержа Теля. Кроме того, в четверг о том, что у него обнаружили Covid-19, сообщил переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

 

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