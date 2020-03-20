В Италии за сутки скончались 627 человек с коронавирусом

В Италии зафиксировали наивысший показатель по смертности от последствий коронавируса за сутки

В Италии за минувшие сутки 627 человек скончались от последствий коронавируса. Это наивысший показатель по смертности за 24 часа, зафиксированный с начала эпидемии в стране. Общее число смертельных исходов в Италии к пятнице, 20 марта, превысило четыре тысячи.

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Ломбардия остается самым затронутым регионом. В местных больницах зафиксировали за минувшие сутки 381 летальный исход у пациентов с коронавирусом. Всего в Ломбардии с начала эпидемии 2549 случаев смерти от Covid-19.

Почти шесть тысяч новых случаев заражения выявили в Италии за минувшие сутки. В Милане патрулировать улицы вместе с полицией отныне будет армия.

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