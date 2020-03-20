«Это единственный способ»: НКО потребовали отпустить часть заключенных из-за коронавируса

Более 40 европейских и российских НКО обратились к Совету Европы и Всемирной организации здравоохранения с требованием принять меры для защиты заключенных в ситуации пандемии. Пенитенциарные администрации в Европе не готовы к эпидемии коронавируса, утверждают правозащитники. В России, где особенно велико количество заключенных, а этапирование происходит в чудовищных санитарных условиях, ситуация критическая. Глава ассоциации European prison litigation network и один из инициаторов обращения Юг де Сюрмен рассказал RFI, чем грозит отсутствие срочных мер в тюрьмах.

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Вы обращаетесь к Совету Европы и ВОЗ с призывом не допустить распространения эпидемии Covid-19 среди заключенных. Какие конкретно меры предлагают правозащитники?

В первую очередь, нужно понимать, что сегодня европейские власти находятся в ситуации растерянности. Плана борьбы с распространением эпидемии в пенитенциарных учреждениях нет. Из-за такой неподготовленности власти недостаточно учитывают риски, существующие в этих учреждениях, а также риски взаимодействия пенитенциарной системы с системой здравоохранения, которая находится на первой линии борьбы с эпидемией.

Конфигурация тюрем предполагает, что большое количество людей постоянно находятся в замкнутом пространстве и при этом регулярно группами перемещаются внутри этого пространства. Это чрезвычайно увеличивает риск передачи вируса. По нашему мнению, на эту ситуацию может быть только одна реакция — это сокращение числа заключенных.

Это — важнейшая проблема для здоровья всего населения. Думать, что тюрьмы — это полностью закрытая среда, которая не взаимодействует с обществом, иллюзия.

Существует ли понимание этой опасности на общеевропейском уровне?

Мы видим, что на уровне европейских стран реакции на эпидемию разнятся. В некоторых странах опасность ситуации поняли гораздо позже, чем в других. То же самое происходит с пониманием риска в тюрьмах. Пенитенциарным службам приходится импровизировать. При этом у них в арсенале меньше средств, чем у больниц и санитарных служб в целом.

Международные организации пытаются сориентировать санитарные службы, обратить их внимание на специфические особенности пенитенциарной среды с точки зрения существующих рисков. Эти рекомендации играют решающую роль.

Учитывая беспрецедентность ситуации, можно ли представить себе общеевропейскую координацию проблемы в том, что касается, например, освобождения части заключенных?

Здесь нужно учитывать два параметра. Во-первых, на уровне Совета Европы есть ряд органов, играющих важную роль в определении направления пенитенциарной и уголовной политики европейских стран. Это комитет министров, комитет по предупреждению пыток — они влияют на меры, которые принимают государства-члены Совета Европы в сфере исполнения наказаний. Пока мы не видим никаких значимых подвижек на национальном уровне, которые позволили бы реально снизить количество людей в тюрьмах. Поэтому жизненно необходимо, чтобы международные организации воспользовались своим влиянием.

Во-вторых, важнейшую координирующую роль играет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в частности в том, что касается профилактики распространения пандемии, руководства для учебных учреждений и предприятий. Проблема в том, что тюремный вопрос пока на уровне ВОЗ, кажется, так и не всплыл. Поэтому крайне важно, чтобы ВОЗ озаботилась этим вопросом, поняла масштаб растерянности, в которой сейчас находятся государства, дала четкие инструкции к действию, а также обеспечила мониторинг ситуации.

Для того, чтобы пенитенциарное учреждение функционировало в условиях ЧС в ближайшие недели и даже месяцы, нужны решительные меры. В ситуации карантина в тюрьмах — без контактов с внешним миром, без доступа к привычному досугу и работе — напряженность будет расти, надзиратели окажутся на пределе. Часть из них не сможет работать: кто-то откажется выходить на работу из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, кто-то заболеет. Таким образом ситуация быстро станет взрывоопасной. Необходимо, чтобы власти оценили степень риска и приняли меры для снижения напряжения.

Чтобы снизить напряжение, нужно уменьшить количество заключенных. Других способов нет. Власти на национальном уровне должны безотлагательно принять исключительные меры — отложить вступление в силу приговоров, рассмотреть варианты с амнистией и помилованием заключенных.

Бунты, которые вспыхнули в тюрьмах в Италии, волнения, которые начались во Франции — вам кажется, это распространится на всю Европу?

В пенитенциарные учреждениях, особенно в странах Восточной Европы, действует практически военизированный режим. Отношения между надзирателями и заключенными — очень жесткие. Эта система строится на бесконечных личных обысках, построении на перекличку по утрам и т.д. Все эти ритуалы предполагают физический контакт с заключенными. Кроме того, тюремная система очень инертна, ей крайне сложно менять заведенные порядки. Если продолжить работать в привычном жестком режиме в то время, как у заключенных больше нет свиданий и досуга, обстановка очень быстро накалится. Но политики, видимо, еще не поняли, чем это чревато.

В этом смысле, Россия стоит особняком от других европейских стран —учитывая, что на нее приходится более трети всех заключенных в Европе?

Российская тюремная система вобрала в себя все неблагоприятные факторы для распространения эпидемии. Во-первых, колонии с бараками на 80-150 заключенных — это условия очень сильной скученности. Во-вторых, это проблема этапирования заключенных из СИЗО на места отбывания наказаний. Это крайне длительные транспортировки заключенных на поездах в чудовищных санитарных условиях со множеством остановок в СИЗО.

В России и Украине стоит огромная проблема уровня пенитенциарной медицины, а также очень плохой связи пенитенциарной медицины с общей системой здравоохранения. Если в обычное время тюремные больницы не справляются с текущими проблемами здоровья заключенных, очевидно, что в условиях кризиса они будут перегружены и не смогут взаимодействовать с врачами из внешнего мира, чтобы обеспечить адекватное лечение заразившихся.

Кроме того, проблема распространенности туберкулеза в местах лишения свободы в России, Украине и Молдавии, к которой добавляется проблема ВИЧ у заключенных, делает их крайне уязвимыми в ситуации эпидемии коронавируса.

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