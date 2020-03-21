Более 790 человек скончались в Италии за сутки от последствий коронавируса

В Италии за сутки от последствий коронавируса скончались 793 человека. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Всего в Италии число жертв коронавируса превысило 4800 человек.

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Больше всего зараженных коронавирусом умерли Ломбардии. Там от заболеваний, вызванных вирусом, погибли 546 человек. Как сообщили власти Италии, за 24 часа в стране выявили 6557 новых случаев заражения коронавирусом, а всего правительство заявляет о более 53 500 инфицированных.

Накануне в Италии также зафиксировали рекордное число смертей от последствий коронавируса. Тогда сообщалось о 627 скончавшихся.

Смертность от коронавируса и число новых случаев в стране продолжает расти каждый день, хотя на севере Италии уже почти две недели назад ввели карантин. 10 марта ограничительные меры распространили на всю страну. Жители Италии не могут выходить на улицу без крайней необходимости.

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