Старики и автомобилисты: как и кого в европейских странах проверяют на коронавирус

Несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают проводить как можно больше анализов для выявления коронавируса, единого подхода к тестированию страны Европы выработать пока не смогли. Одни предпочитают сохранять тест-системы для медицинского персонала и пациентов в тяжелом состоянии, в то время как другие ищут альтернативные способы выявления COVID-19.

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Принимая решение о том, тестировать ли пациентов с подозрением на коронавирус, страны ЕС руководствуются данными о количестве зараженных на своей территории, а также исходят из имеющихся запасов тест-систем. В среду, 18 марта, Еврокомиссия предложила коллективно закупить системы для стран-членов союза. У компаний есть время до конца марта, чтобы принять участие в тендере. По данным Le Monde, выбрать компании для закупки Брюссель сможет не раньше начала мая.

Многие европейские страны вдохновил пример Южной Кореи, где на ранних этапах распространения коронавируса смогли предугадать нужное количество систем и привлечь к тестированию частные лаборатории. Также южнокорейские специалисты установили на дорогах аппараты для диагностики коронавируса у водителей. Это позволило сделать тесты еще более доступными.

О развертывании станций диагностики на дорогах заявляли и власти Германии и Австрии. В австрийских лабораториях также сообщали об автоматизированном изучении проб, которое планируется развивать. Сейчас там применяют аппараты, способные анализировать до 96 тестов каждые три часа. Тест-систем пока хватает для того, чтобы проверить всех, кто в этом нуждается. Пробы берутся по направлению лечащего врача в случае, если человек имел прямой контакт с зараженным или имеет симптомы коронавируса.

По словам Лотаря Вилера, президента Института им. Роберта Коха, в Германии проводится более 160 тысяч тестов еженедельно. При этом эксперты института Роберта Коха рекомендуют брать пробы у пациентов с симптомами гриппа на ранней стадии и у тех, кто контактировал с зараженными лицами. По сообщениям СМИ, в некоторых регионах Германии результатов анализа приходится ждать порядка недели.

Франция на данный момент ограничивает тестирования и проводит анализ лишь в самых серьезных случаях, а также для проверки медицинского персонала.

Похожую практику применяют в Венгрии и Словении — там тестируют лишь медицинских работников, пациентов преклонных лет и больных в тяжелом состоянии. Чешские специалисты проводят тестирование по направлению врача, а к анализу проб привлечены частные лаборатории. О готовности тестировать большее количество людей заявили в министерстве здравоохранения Польши.

В Испании, которая на данный момент является второй после Италии европейской страной по количеству заразившихся COVID-19, пробы берут лишь у пациентов в тяжелом состоянии. Однако испанский минздрав пообещал в ближайшее время начать использовать антигенные тест-системы, которые позволят в короткий срок определять носителей вируса.

В Скандинавии тестирование проводят лишь пациентам с проблемами с дыханием, оказавшимся в больницах. В Дании планируется как можно скорее сделать доступными системы для тестирования в домашних условиях. Власти Исландии предложили проверить всех граждан бесплатно.

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