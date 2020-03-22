Возле Загреба произошло мощное землетрясение
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Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в воскресенье, 22 марта, в Загребе. По данным информационного агентства Reuters, погиб подросток, на которого упала часть фасада здания.
По сообщениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 7 км на север от центра хорватской столицы. Как передает агентство France-Presse со ссылкой на собственного корреспондента, подземные толчки начались около 5:00 по местному времени, и многие жители Загреба вышли на улицы. По данным агентства Associated Press, всего было три серии подземных толчков магнитудой 5,3, 5,0 и 3,7 баллов.
На фотографиях, распространенных информационными агентствами, видно, что на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, в исторических кварталах города обрушились фасады зданий. Повреждения получил один из двух шпилей Загребского собора. Часть города осталась без электричества.
Накануне, 21 марта, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Греции, в 14 км от города Парга. Об этом сообщало Athens News Agency.
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