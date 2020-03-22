Возле Загреба произошло мощное землетрясение

Женщина в медицинской маске на улице Загреба после землетрясения, 22 марта 2020 года

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в воскресенье, 22 марта, в Загребе. По данным информационного агентства Reuters, погиб подросток, на которого упала часть фасада здания.

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По сообщениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 7 км на север от центра хорватской столицы. Как передает агентство France-Presse со ссылкой на собственного корреспондента, подземные толчки начались около 5:00 по местному времени, и многие жители Загреба вышли на улицы. По данным агентства Associated Press, всего было три серии подземных толчков магнитудой 5,3, 5,0 и 3,7 баллов.

На фотографиях, распространенных информационными агентствами, видно, что на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, в исторических кварталах города обрушились фасады зданий. Повреждения получил один из двух шпилей Загребского собора. Часть города осталась без электричества.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович возле Загребского собора, пострадавшего во время землетрясения. REUTERS - ANTONIO BRONIC

Министерство внутренних дел Хорватии призвало граждан по возможности пока находиться вне своих домов, но не забывать о правилах карантина против коронавируса и соблюдать допустимые расстояния друг от друга. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил , что это было самое разрушительное землетрясение на территории страны за последние 140 лет.

Накануне, 21 марта, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Греции, в 14 км от города Парга. Об этом сообщало Athens News Agency.

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