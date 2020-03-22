Коронавирус: Amazon ограничит продажу «неприоритетных» товаров во Франции и Италии

В пресс-релизе, выпущенном Amazon, говорится, что компания «временно прекращает принимать заказы на некоторые наименее приоритетные товары на сайтах Amazon.fr и Amazon.it».

Американская корпорация Amazon сократит количество заказов, принимаемых на итальянском и французском сайтах, чтобы сконцентрироваться на доставке самых востребованных в период пандемии товаров. Об этом со ссылкой на руководство компании в воскресенье, 22 марта, сообщает агентство France-Presse.

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В пресс-релизе, выпущенном Amazon, говорится, что компания «должна сосредоточить имеющиеся силы на доставке самых важных товаров», потому «временно прекращает принимать заказы на некоторые из наименее приоритетных товаров на сайтах Amazon.fr и Amazon.it». Сообщение цитирует AFP.

Похожую стратегию компания уже применяет на территории Соединенных Штатов, где в первую очередь обрабатываются заказы на все необходимое для гигиены. В корпорации подчеркивают, что новый принцип будет применяться для новых заказов: те клиенты, кто успел совершить покупку до публикации официального объявления, получат свои товары в ранее указанные сроки. Временная мера коснется продукции, реализацией которой занимается напрямую Amazon или же сторонние фирмы, продающие свои товары при помощи логистической сети корпорации.

Ранее в интервью радиостанции Europe 1 генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзов Франции CFDT (Французская демократическая конфедерациия труда) Лоран Берже критически высказался о руководстве Amazon. По его словам, компания делает не все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, работающих в период эпидемии коронавируса. Он пригрозил корпорации санкциями и пообещал, что профсоюз поддержит французских сотрудников Amazon, если они решать воспользоваться правом не выходить на работу.

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