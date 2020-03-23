В Испании жертвами коронавируса стали более 2100 человек, заразились более 33 тысяч

Во время карантина улицы испанских городов опустели — так сейчас выглядит Барселона.

В Испании, второй после Италии стране в Европе по числу заразившихся коронавирусом, жертвами Covid-19 стали 2182 человека, заразились 33 089 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает El Pais. 23 марта Испания зафиксировала новый рекорд смертности от коронавирусной инфекции — за сутки в стране умерли 462 человека.

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«Впереди — самые трудные дни», — предупредил накануне глава правительства Испании Педро Санчес в ходе телевизионного обращения к нации. Он объявил о решении продлить строгий карантин в стране еще на две недели — до 11 апреля.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на испанских экспертов, в ближайшие дни страну ожидает пик эпидемии. «Мы думаем, что наибольшее количество заражений произойдет на этой неделе», — цитирует издание слова главы координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуации при Минздраве Фернандо Симона.

В Испании действуют еще более суровые карантинные меры, чем во Франции. Гражданам разрешено выходить из дома лишь на работу (в случае если удаленная работа невозможна), за необходимыми покупками или для выгула собак — пробежки и прогулки, в отличие от Франции, запрещены. За соблюдением мер в некоторых регионах следят с вертолетов.

За нарушение карантина в Испании предусмотрены серьезные штрафы — от 100 до 600 тысяч евро и до года тюрьмы для злостных нарушителей. Для сравнения, во Франции штраф за первичное нарушение карантина составляет 135 евро, 1500 евро в случае повторного нарушения в течение двух недель и 3750 евро штрафа и до полугода тюрьмы в случае трехкратного нарушения в течение месяца.

Так же, как и во Франции, в Испании наблюдается острая нехватка индивидуальных средств защиты для медработников. Как отмечает Le Monde, в этих условиях в некоторых испанских больницах медики стерилизуют одноразовые хирургические маски и костюмы, а также делают защитные фартуки из мусорных мешков.

По официальным данным, в Испании Covid-19 заразились 3475 медработников. Одна медсестра скончалась от последствий коронавируса.

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