В Черногории за распространение фейков о коронавирусе задержали россиянку

В Черногории за распространение фейков о коронавирусе задержали 35-летнюю гражданку России.

35-летняя гражданка России была задержана в Черногории за распространение фейков про коронавирус. Об этом 23 марта сообщает черногорский телеканал RTCG со ссылкой на местную полицию.

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«Она опубликовала пост в социальной сети, что около 1000 человек в Черногории заразились коронавирусом, шестеро умерли и что Черногорию ожидает итальянский сценарий. Кроме того, в ее посте говорилось, что сотрудники отеля Avala заразились коронавирусом и были госпитализированы», — цитирует телеканал заявление полиции.

Россиянку подозревают в попытке посеять панику. Она проведет под стражей до 72 часов, после чего предстанет перед прокурором в Которе.

В посольстве России ТАСС рассказали, что «взяли на контроль ситуацию с задержанием гражданки России за пост в Facebook».

«Сегодня в 10:45 уроженка Москвы А. Г. 1985 года рождения была отправлена на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения», — подтвердили в дипведомстве информацию о задержании.

По официальным данным, в Черногории коронавирусом заразились 22 человека. Накануне стало известно о смерти первого заболевшего.

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