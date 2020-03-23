Глава Еврокомиссии предложила создать для грузовиков «скоростные коридоры» на границах

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила в понедельник, 23 марта, странам-членам ЕС «основные линии» новых правил, которые позволят грузовому транспорту быстрее проходить пограничный контроль.

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Глава Еврокомиссии предложила установить на границах «скоростные коридоры» для грузового транспорта. Вследствие эпидемии коронавируса многие европейские страны закрыли свои границы. На пограничных пунктах образовались многочасовые очереди, в некоторых местах грузовикам приходилось ждать по 18 часов.

Во избежание нехватки продовольствия, продуктов первой необходимости и товаров для поддержания работы промышленных предприятий Урсула фон дер Ляйен предложила установить 15 минут как максимальный срок ожидания в очереди.

Это правило будет касаться всех типов товаров. Она также попросила правительства стран-членов облегчить оформление документации на товары и в виде исключения разрешить грузовому транспорту передвигаться ночью и по воскресеньям.

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