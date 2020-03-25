Беларусь выбрала особый путь в борьбе с COVID-19

В то время как главные города Европы опустели, на улицах Минска все еще людно

Десятимиллионная Беларусь остается единственной страной в регионе, где не объявлен карантин, даже частичный, детсады, школы и вузы не закрылись, артисты концертируют, кино показывают, футболисты играют в ныне единственном не отмененном на континенте чемпионате.

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Официальная статистика и позиция

По данным Министерства здравоохранения на 25 марта, в Беларуси подтверждено 86 случаев COVID-19, еще два — под вопросом. Динамика низкая — 23 марта в стране зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом в странах-соседках с закрытыми границами и внутренним карантином все выглядит хуже: Литва — 255 случаев и 2 смерти (население 2,8 млн), Латвия — 197 случаев (1,9 млн), Польша — 927 случаев и 12 смертей (38,6 млн).

Власть требует от СМИ не раздувать панических настроений. Так, на днях Александр Лукашенко поручил КГБ разобраться «с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса»: «Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске — никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику».

Беларусь, по официальным данным, одна из лидеров по тестированию на COVID-19 — на 25 марта проведено около 23.000 тестов.

Люди в масках и без стоят в очереди в дьюти-фри минского аэропорта REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Термин «карантин» не в почете у белорусских властей, вместе с тем медики рекомендуют «людям, особенно пожилым, хронически больным, тем, у кого есть признаки острой респираторной инфекции, не пренебрегать санитарно-эпидемическими нормами и по возможности социальным дистанцированием».

Глава белорусского Минздрава Владимир Караник считает, что «во многих странах карантин — психологическая мера, показатель того, делайте хоть что-то». По его словам, в стране сейчас 70 тысяч коек, но в случае необходимости «можно развернуть еще около 30 тысяч». «Но мы делаем все для того, чтобы эти койки не понадобились и чтобы мы остались на плане А, на котором мы сейчас находимся», — сказал министр в интервью телеканалу ОНТ. Пик коронавируса в Беларуси сейчас «мы стараемся не прогнозировать», «основная задача — чтобы он не превысил возможности ресурсной системы».

Продержаться до православной Пасхи

Мнение руководителя страны Александра Лукашенко несколько эволюционировало в течение последних дней. Сначала он возмущался закрытием границы союзной Россией и другими странами — «глупость несусветная», назвал коронавирус «психозом», а лучшим лекарством от «психоза» — труд в поле, баню и стопку крепкого алкоголя: «Приятно смотреть по телевизору — люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит».

Покупатели на крупнейшем рынке Минска, Комаровском REUTERS - VASILY FEDOSENKO

После «трактора» Лукашенко несколько раз обращался к теме коронавируса, в том числе и на специальных совещаниях. «Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — заявил Лукашенко на встрече с китайским послом в Беларуси.

Святая вода и флеш-мобы

Белорусские медики-практики присоединились к мировому флеш-мобу #StayAtHome — «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома». Несмотря на официальное неодобрение карантина, Минздрав поддержал эту инициативу. Ведомство не рекомендует закрывать места скопления людей, но всем собственникам кафе и ресторанов разосланы рекомендации о работе предприятий общепита в новых эпидемических условиях. Кроме того, Минздрав открыл счет для юридических и физических лиц, которые хотят финансово поддержать учреждения здравоохранения в борьбе с COVID-19.

В соцсетях появилось множество петиций за введение общенационального либо частичного (для учащихся и студентов) карантина. Минздрав и министерство образования считают карантин в чем-то даже вредной мерой — студенты и школьники поедут к бабушкам и дедушкам, а пожилые люди — как раз группа риска.

Ряд компаний перешли на удаленный режим работы.

23 марта глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел облетел со святынями Минск на вертолете, совершив воздушный крестный ход, и окропил столицу «святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии». Ранее по инициативе Римско-католической церкви в минском костеле Святых Симеона и Елены прошла межрелигиозная молитва об избавлении от COVID-19.

Дефицита в торговых сетях не наблюдается после первого всплеска спроса на товары вроде туалетной бумаги и гречки. Масок достаточно, но в крупных торговых центрах их можно увидеть на немногих. Коронавирус обсуждается везде, в том числе и на пикниках на берегах минской Свислочи — нечто вроде того, что было в выходные перед введением карантина в Париже. В соцсетях и оффлайн довольно часто сравнивают ситуацию с 1986 годом — после Чернобыльской аварии власти тоже говорили «без паники».

Футбол — да, акции — нет

25 марта впервые с 1989 года в Беларуси День Воли празднуется только в сети. Главную дату для демократической общественности и Беларуси в этом году на улицах решили не отмечать — коронавирус.

Вместе с тем сейчас в Беларуси проходит чемпионат страны по футболу, учитывая, что это единственное спортивное соревнование в наши дни на континенте, ставки на матчи неизвестных европейским болельщикам клубов можно сделать даже в лондонских букмекерских конторах.

Армия готовится к параду 9 мая — отменять его пока не собираются.

Кинотеатры, концертные залы и прочие места развлечений продолжают работать в обычном режиме, разве что кое-где изменена рассадка зрителей.

Общественный транспорт в Минске изменил работу, в часы пик добавлены дополнительные единицы, вузам рекомендовано начинать занятия позже, чтобы не смешивать потоки студентов и работающих.

Экономика пугает больше коронавируса

Падение курса белорусского рубля вслед за падением цен на нефть, кризис, вызванный коронавирусом в нескольких отраслях (турбизнес говорит почти о катастрофе), стагнация белорусской экономики и до пандемии — Беларусь ожидает сложная экономическая жизнь в ближайшие месяцы. Кстати, одна из версий причин отказа от карантина — именно экономика. Государство не в состоянии обеспечить компенсацию временной безработицы и вообще выдержать остановку предприятий, а на удаленном доступе могут работать далеко не все. Убедиться в правильности или неправильности стратегии Минска в борьбе с коронавирусом (план А) белорусы смогут, как считают медики, в ближайшие недели. Пока же, по оценкам Минздрава, ситуация остается контролируемой.

Кроме того, как считают в Минздраве, «эндорфины, хорошая погода и весна позволят противостоять смертельному вирусу COVID-19, ведь все это повышает иммунитет». «Влюбленные люди значительно легче переносят болезнь, от которой лихорадит весь мир. В мире есть примеры того, когда влюбленные люди проще переносят заболевание», — сообщил 25 марта официальный телеграм-канал белорусского Минздрава.

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