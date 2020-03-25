Коронавирус: Совет Европы потребовал соблюдения прав заключенных

На фоне эпидемии коронавируса заключенные тюрьмы Сан-Виторре под Миланом устроили бунт и потребовали соблюдать их базовые права

Совет Европы призвал страны-члены организации соблюдать права заключенных во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Европейского комитета по предупреждению пыток. Как подчеркивают эксперты, для тех, кто находится в местах лишения свободы, эпидемия может представлять особую опасность.

Реклама Читать далее

По мнению представителей организации, пандемия коронавируса поставила перед странами «чрезвычайные» вызовы. «Защитные меры (для борьбы с коронавирусом) ни в коем случае не должны приводить к бесчеловечному обращению с лицами, лишенными свободы», — отмечает Совет Европы.

Комитет по предупреждению пыток представил свод принципов обращения с заключенными, которым должны следовать государства в период пандемии коронавируса. Власти должны по возможности смягчить приговоры, назначенные судом, и предпочесть УДО и другие альтернативы реальному лишению свободы. Совет Европы также призвал задерживать мигрантов лишь в крайнем случае.

«Лица, лишенные свободы, не могут быть лишены прав на визит к врачу и консультацию адвоката. Они могут сообщить о своем задержании», — говорится в документе. Совет Европы потребовал не отнимать у заключенных право на ежедневную прогулку и обеспечить им доступ к горячей воде и мылу.

Эксперты также призвали соблюдать требования ВОЗ и обеспечить сотрудников мест лишения свободы необходимыми средствами защиты.

Эти правила, как отмечается в обращении Комитета по предупреждению пыток, должны также соблюдаться в изоляторах, центрах содержания мигрантов, психиатрических больницах и других местах лишения свободы.

Ранее более 40 НКО обратились к Совету Европы и ВОЗ и попросили принять меры и защитить заключенных во время пандемии коронавируса. Правозащитники отметили, что в переполненных тюрьмах и колониях получить адекватную медицинскую помощь крайне сложно, а коронавирусная инфекция проникает даже в закрытые учреждения.

23 марта министр юстиции Франции Николь Беллубе объявила, что около 5000 человек, которые отбыли большую часть тюремного срока, смогут выйти на свободу.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться