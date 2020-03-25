La Stampa: 80% российских поставок в Италию «бесполезны» для борьбы с COVID-19

Россия направила в Италию оборудование и специалистов для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, фото от 22 марта 2020 г.

Итальянская La Stampa со ссылкой на «политические источники высокого уровня» сообщает, что 80% российских поставок оказались «абсолютно бесполезны или малополезны» для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

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Тогда как Китай (где в свое время поздно отреагировали на вспышку коронавируса) отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты для вентиляции легких, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, пишет La Stampa.

По словам источников издания, Россия действует не только из гуманитарных побуждений, но преследует свои политические и дипломатические интересы. А итальянский премьер Джузеппе Конте «согласился принять все это, чтобы укрепить прекрасные личные отношения» с Москвой.

Все специалисты, направленные из России в Италию, являются военными, а операция находится в ведении министерства обороны России, а не министерства здравоохранения, отмечает итальянская пресса. Эти специалисты, отправившиеся из Рима в Бергамо, имеют высокие армейские звания: генералы, полковники, майоры. «Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО», — подчеркивает La Stampa.

Ранее, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, авиагруппировка министерства обороны России доставила в Италию около сотни российских военных специалистов и оборудование. В Италию вылетели девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Они приземлились на военном аэродроме Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима.

Евросоюз тоже помог Италии в борьбе с вирусом, но об этом СМИ писали намного меньше, чем о помощи Москвы и Пекина. Еще в феврале Европейский центр профилактики и контроля заболеваний совместно с ВОЗ отправил в Италию экспертов для консультирования местных властей, напоминает DW.

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