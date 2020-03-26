В Италии более восьми тысяч человек скончались от COVID-19

В Италии от последствий коронавируса скончались более восьми тысяч человек

В Италии за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 712 человек. Об этом в четверг, 26 марта, объявила итальянская служба гражданской защиты. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 в Италии умерли 8215 заразившихся коронавирусом.

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В общей сложности в стране выявлено более 62 тысяч случаев заражения. В настоящий момент в реанимации в Италии находятся 3612 пациента с коронавирусной инфекцией. Более 10 тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели.

Смертность в этой стране находится примерно на том же уровне уже неделю. Накануне в Италии сообщили о 683 скончавшихся за сутки, во вторник — о 743 летальных исходах. Однако в ВОЗ утверждают, что пока рано говорить о том, что эпидемия «достигла своего апогея» в Италии.

Ранее в службе гражданской обороны сообщали о 662 скончавшихся за сутки, данные чуть позже были скорректированы.

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