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В Италии за сутки от COVID-19 скончались 969 человек

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В Италии от COVID-19 за минувшие сутки скончались 969 человек
В Италии от COVID-19 за минувшие сутки скончались 969 человек via REUTERS - POOL
RFI

За минувшие сутки в Италии от последствий коронавируса скончались 969 человек, объявила в пятницу, 27 марта, служба гражданской защиты. Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за день, зарегистрированный в стране с начала эпидемии.

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Общее число скончавшихся от последствий коронавируса в Италии превысило девять тысяч человек. В стране выявили в общей сложности более 86 тысяч случаев заражения. Вместе с ростом числа летальных исходов отмечается замедление распространения вируса. Более двух недель назад в Италии объявили всеобщий карантин. Больше всего от коронавируса в Италии пострадали Ломбардия и Эмилия-Романья.

 

 

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