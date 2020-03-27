В Италии за сутки от COVID-19 скончались 969 человек
Опубликовано:
За минувшие сутки в Италии от последствий коронавируса скончались 969 человек, объявила в пятницу, 27 марта, служба гражданской защиты. Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за день, зарегистрированный в стране с начала эпидемии.
Общее число скончавшихся от последствий коронавируса в Италии превысило девять тысяч человек. В стране выявили в общей сложности более 86 тысяч случаев заражения. Вместе с ростом числа летальных исходов отмечается замедление распространения вируса. Более двух недель назад в Италии объявили всеобщий карантин. Больше всего от коронавируса в Италии пострадали Ломбардия и Эмилия-Романья.
🇮🇹 Presque 1000 morts en 24h.— France TV Rome (@FranceTVRome) March 27, 2020
Dramatique bilan ce soir pour l'#Italie, qui atteint le pic de 969 décès en un jour (contre 662 hier), mais observe aussi près de 11 000 guéris du #COVID19.
⭕️ 66 414 cas positifs (+ 4 401)
⭕️ 9 134 morts (+ 969)
⭕️ 10 950 guéris (+ 589) pic.twitter.com/HorzmSzuQr
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться