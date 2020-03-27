В Италии за сутки от COVID-19 скончались 969 человек

В Италии от COVID-19 за минувшие сутки скончались 969 человек via REUTERS - POOL

RFI

За минувшие сутки в Италии от последствий коронавируса скончались 969 человек, объявила в пятницу, 27 марта, служба гражданской защиты. Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за день, зарегистрированный в стране с начала эпидемии.