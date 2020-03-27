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ЕС будет способствовать транспортировке пациентов с COVID-19 из одной страны в другую

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Евросоюз будет способствовать транспортировке пациентов с коронавирусной инфекцией из одной страны в другую
Евросоюз будет способствовать транспортировке пациентов с коронавирусной инфекцией из одной страны в другую AFP
RFI

Европейская комиссия поддерживает и будет способствовать переводу пациентов с COVID-19 из самых пораженных европейских стран в страны, где нет нехватки мест в отделениях реанимации. Об этом 27 марта сообщает Le Monde.

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Глава отделения скорой помощи парижской больницы Жоржа Помпиду Филипп Жювен 27 марта сообщил, что в столичном регионе Иль-де-Франс уже нет мест в реанимации. Он считает, что французских пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, нужно «массово» и немедленно направить в больницы по всей Европе. Для этого, по его словам, должны быть созданы воздушные и железнодорожные мосты.

В ответ за заявление Филиппа Жювена Европейская комиссия отметила, что изучит все возможности содействия транспортировке пациентов.

Ранее Германия и Люксембург уже приняли на лечение пациентов из Франции и Италии. Первой на просьбу из Франции откликнулась федеральная земля Баден-Вюртемберг, граничащая с Францией и Швейцарией. В Германию перевезли на вертолете несколько пациентов с COVID-19 из региона Гранд-Эст на востоке Франции, где эпидемиологическая ситуация особо тяжелая. Немецкая земля Баден-Вюртемберг приняла пациентов из больниц Мюлузы и Кольмара, где уже не осталось мест в реанимации.

 

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