ЕС будет способствовать транспортировке пациентов с COVID-19 из одной страны в другую

Евросоюз будет способствовать транспортировке пациентов с коронавирусной инфекцией из одной страны в другую

Европейская комиссия поддерживает и будет способствовать переводу пациентов с COVID-19 из самых пораженных европейских стран в страны, где нет нехватки мест в отделениях реанимации. Об этом 27 марта сообщает Le Monde.

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Глава отделения скорой помощи парижской больницы Жоржа Помпиду Филипп Жювен 27 марта сообщил, что в столичном регионе Иль-де-Франс уже нет мест в реанимации. Он считает, что французских пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, нужно «массово» и немедленно направить в больницы по всей Европе. Для этого, по его словам, должны быть созданы воздушные и железнодорожные мосты.

@EmmanuelMacron et @vonderleyen

Les réanimations d’IDF sont saturées.

Si on veut sauver les vies en libérant nos lits de réa, il faut massivement envoyer nos patients ventilés dans les réa de TOUTE l’Europe. Maintenant ! Avec un pont aérien + train@MichelBarnier @vpecresse https://t.co/R3ps71VEHo — 🇫🇷 🇪🇺 Philippe Juvin (@philippejuvin) March 27, 2020

В ответ за заявление Филиппа Жювена Европейская комиссия отметила, что изучит все возможности содействия транспортировке пациентов.

Ранее Германия и Люксембург уже приняли на лечение пациентов из Франции и Италии. Первой на просьбу из Франции откликнулась федеральная земля Баден-Вюртемберг, граничащая с Францией и Швейцарией. В Германию перевезли на вертолете несколько пациентов с COVID-19 из региона Гранд-Эст на востоке Франции, где эпидемиологическая ситуация особо тяжелая. Немецкая земля Баден-Вюртемберг приняла пациентов из больниц Мюлузы и Кольмара, где уже не осталось мест в реанимации.

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