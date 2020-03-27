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У премьера Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус

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Борис Джонсон сообщил, что у него диагностировали коронавирус
Борис Джонсон сообщил, что у него диагностировали коронавирус REUTERS - ANDREW COULDRIDGE
RFI

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о позитивном тесте на коронавирус. Об этом он написал в пятницу, 27 марта, в своем твиттере.

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Джонсон написал, что у него есть легкие симптомы болезни Covid-19. Он будет соблюдать режим самоизоляции в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, но продолжит руководить правительством.

Днем ранее, 26 марта, стало известно, что коронавирусная инфекция обнаружена у наследника британского престола принца Чарльза. В заявлении королевской семьи уточнялось, что принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии. Последний раз он встречался с королевой Елизаветой II 12 марта.

По данным на 26 марта, в Великобритании было выявлено более 9,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 463 заболевших скончались. С 24 марта власти страны ввели ограничения на выход их дома. Жители королевства могут покидать дома только для покупки товаров первой необходимости, посещений врача и индивидуальных занятий спортом.

 

 

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