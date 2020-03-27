У премьера Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус

Борис Джонсон сообщил, что у него диагностировали коронавирус

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о позитивном тесте на коронавирус. Об этом он написал в пятницу, 27 марта, в своем твиттере.

Реклама Читать далее

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Джонсон написал, что у него есть легкие симптомы болезни Covid-19. Он будет соблюдать режим самоизоляции в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, но продолжит руководить правительством.

Днем ранее, 26 марта, стало известно, что коронавирусная инфекция обнаружена у наследника британского престола принца Чарльза. В заявлении королевской семьи уточнялось, что принц Чарльз и его супруга находятся в самоизоляции в замке Балморал в Шотландии. Последний раз он встречался с королевой Елизаветой II 12 марта.

По данным на 26 марта, в Великобритании было выявлено более 9,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 463 заболевших скончались. С 24 марта власти страны ввели ограничения на выход их дома. Жители королевства могут покидать дома только для покупки товаров первой необходимости, посещений врача и индивидуальных занятий спортом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться