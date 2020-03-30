В Нидерландах из закрытого на карантин музея похитили картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея Singer Laren в Нидерландах похитили картину Винсента Ван Гога «Весенний сад».

Из музея Singer Laren в голландском городе Ларене похитили полотно Винсента Ван Гога «Весенний сад». Об этом в понедельник, 30 марта, со ссылкой на дирекцию музея сообщило агентство France-Presse.

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Singer Laren расположен в 12 км от Амстердама. В настоящее время он закрыт из-за эпидемии коронавируса. В коллекции музея — работы Пита Мондриана и Яна Торопа.

Похищенная картина Ван Гога была предоставлена музею в аренду для выставки «Зеркало души» и постоянно значилась в коллекции музея Гронингена.

Сообщается, что полотно было украдено в ночь с воскресенья, 29 марта, на понедельник. По словам директора музея Яна Рудольфе де Лорма, неизвестные взломали дверь и вынесли картину.

«Весенний сад» был написан в 1884 году. На картине изображен сад в местечке Нюэнен, где отец Ван Гога был викарием. Стоимость полотна не сообщается.

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