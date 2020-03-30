Инженеры «Формулы-1» разработали новый аппарат для вентиляции легких

Ученые, медики и инженеры команды «Мерседес», участвующей в самой знаменитой автомобильной гонке «Формула-1», менее чем за неделю разработали новый аппарат, улучшающий снабжение легких кислородом у больных коронавирусом. Около сотни аппаратов начали тестировать в клиниках Великобритании.

Реклама Читать далее

Новые аппараты позволяют значительно улучшить состояние больных, не прибегая к искусственной вентиляции легких. При этом новый аппарат гораздо эффективнее обычных кислородных масок, которыми оснащены все машины скорой помощи.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) предполагает помещение пациента в кому или сильную седацию при помощи наркоза. Менее инвазивный метод СИПАП (непрерывное давление дыхательных путей) позволяет сохранять пациента в сознании. В обычное время эти аппараты использовали при лечении апноэ или для устранения храпа.

В принципе, аппарат СИПАП – это компрессор, реагирующий на ритм дыхания человека и подающий дополнительный воздух для повышения давления в легких. Такой метод широко использовался в Китае и Италии, где в больницах не хватает аппаратов ИВЛ. При этом в двух странах использовали маски для дайвинга, которые присоединяли к компрессору.

Как указывает в вышедшем в понедельник, 30 марта, коммюнике Университетский колледж Лондона, инженеры команды Mercedes работали в тесном контакте с учеными и врачами Лондонского университетского госпиталя с 18 марта. За менее чем сотню часов им удалось адаптировать существующие аппараты СИПАП к нуждам больных коронавирусом.

На этой неделе началось клиническое тестирование новых аппаратов, после чего они поступят в другие больницы Великобритании.

Французская инновация

Во Франции автомобильный концерн Renault объявил, что начиная с этой недели будет производить детали для аппаратов ИВЛ при помощи 3D-принтеров. В течение ближайших семи дней предприятие собирается поставить около пятисот деталей, а затем увеличить производство.

Как рассказал в интервью радиостанции France Info директор по производству концерна Renault, инженеры их команды на «Формуле-1» имеют прекрасные идеи и помогут в реализации проекта.

Нехватка аппаратов ИВЛ остро чувствуется во французских больницах. В начале прошлой недели в стране было всего лишь пять тысяч таких аппаратов, распределенных по различным реанимационным отделениям. Затем правительство объявило о закупке новых аппаратов.

Концерн Peugeot-Citroën заявил, что также размышляет над возможностью изготовлять аппараты ИВЛ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться