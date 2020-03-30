Коронавирус: в Австрии сделают обязательным ношение защитных масок

Австрийское правительство планирует сделать обязательным ношение защитной маски «в местах, где возможен контакт между людьми». С таким заявлением выступил канцлер Себастьян Курц во время пресс-конференции в понедельник, 30 марта.

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«Для нас это (ношение маски — RFI) непривычно, но мы должны начать это делать, чтобы защитить окружающих», — отметил Курц.

Сообщается, что новая мера вступит в силу со среды, 1 апреля, и в первую очередь коснется продовольственных магазинов и супермаркетов. Предполагается, что маски — более простые, чем те, которые используют врачи — будут раздавать на входе в магазины. По словам Курца, это позволит сократить передачу коронавируса воздушно-капельным путем. Он также подчеркнул, что ношение маски не исключает других мер санитарной безопасности, таких как соблюдение должной дистанции.

Канцлер добавил, что в среднесрочной перспективе правительство рассчитывает сделать ношение масок обязательным в любых общественных местах, где сложно избежать контакта между людьми. На вопрос о том, хватит ли их, Себастьян Курц ответил, что знает о дефиците, с которым столкнулись многие страны, поэтому в Австрии будет разрешено ношение и собственноручно изготовленных масок, если они покрывают нос и рот. Напомним, в Австрии карантин был объявлен 13 марта.

Аналогичная мера уже действует в Чехии, а с понедельника, 30 марта, она вступила в силу и в Словении: если жители выходят из дома, они должны надевать маску и перчатки. Глава чешского правительства Андрей Бабиш в твиттере писал, что «ношение тканевой маски снижает риск распространения вируса на 80%», и призывал президента США Дональда Трампа последовать примеру Чехии и ввести обязательное ношение этих защитных средств.

Во Франции медики неоднократно жаловались на нехватку масок. В воскресенье, 29 марта, в Париж самолетом из Китая были доставлены 5,5 миллионов масок. Также к их производству подключились многие известные марки, в числе которых модные дома Yves Saint Laurent и Balenciaga.

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