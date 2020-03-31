В Испании за сутки 849 человек скончались от COVID-19

В Испании от коронавирусной инфекции скончались более восьми тысяч человек

В Испании за минувшие сутки 849 человек скончались от последствий заражения новым коронавирусом. Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 в стране за день. В общей сложности 8189 человек скончались в Испании от COVID-19 с начала эпидемии.

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Испания — вторая после Италии страна в мире по числу скончавшихся от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Испании выявили 9222 новых случаев заражения. В общей сложности в стране зафиксировали более 94 тысяч случаев.

Накануне 812 человек скончались в Испании от COVID-19. Тогда впервые с четверга число скончавшихся снизилось.

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