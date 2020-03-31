Италия почтила память погибших от коронавируса минутой молчания

Мэр Рима Вирджиния Раджи произнесла на Капитолии траурную речь в память погибших от коронавируса,

В Италии во вторник, 31 марта, в знак траура были приспущены флаги на государственных зданиях, школах и муниципалитетах. Страна минутой молчания почтила память умерших во время эпидемии коронавируса.

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Антонио Декаро, мэр города Бари и президент Ассоциации итальянских городов, заявил в специальном коммюнике: «Мы хотели почтить память жертв эпидемии и поддержать врачей и медицинский персонал, которые выполняют свой долг, иногда ценой собственной жизни».

Ранее с инициативой почтить память погибших минутой молчания выступил Джанфранко Гаффорелли, глава провинции Бергамо, одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса .

Мэр Рима Вирджиния Раджи выступила 31 марта на Капитолии с траурной речью, в которой сказала о «ране, нанесенной всей стране».

В Италии зарегистрировано более 100 000 случаев заболевания, около 11 600 человек погибли от последствий Covid-19, это наибольшее число жертв среди стран мира.

В солидарность с Италией Ватикан также приспустил государственные флаги.

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