Коронавирус: в Испании ужесточили правила карантина
Опубликовано: Отредактировано:
Правительство Педро Санчеса постановило, что до 12 апреля покидать свои дома и ездить на работу смогут лишь те граждане, чье пребывание на рабочем месте жизненно необходимо в условиях эпидемии коронавируса. О новом ужесточении и без того крайне суровых правил карантина в Испании стало известно вечером во вторник, 31 марта.
Согласно новому правилу, ездить на работу могут врачи, полицейские, сотрудники продуктовых магазинов, аптек, заводов, специализирующихся на производстве продуктов питания, лекарств и гигиенических средств. Также разрешено добираться до рабочих мест сотрудникам центров занятости и организаций по борьбе с домашним насилием.
Сообщается, что строительный сектор наиболее сильно пострадает от ужесточения правил — по объемам использования ручного труда это вторая отрасль в стране после сельского хозяйства. По данным Le Figaro, с понедельника работу прекратили 1,7 миллионов строителей по всей Испании.
Карантин введен в Испании с 15 марта. С первых дней его правила были более строгими, чем во Франции. К примеру, испанское правительство сочло, что выходить из дома на прогулку с детьми или на пробежку в контексте эпидемии коронавируса нельзя. Однако добираться до работы в случае, если нет возможности выполнять свои задачи удаленно, было разрешено.
Как заявила в одном из своих выступлений пресс-секретарь координационного центра предупреждения чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Мария Хосе Сьерра, темпы распространения вируса в стране с 25 марта снизились с 20 до 12%, а с 29 марта количество скончавшихся от последствий заражения COVID-19 стабилизировалось и составляет чуть более 800 человек ежедневно.
По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Испании зафиксировано 95 923 случая заражения, 8464 человека погибли.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться