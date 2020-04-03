Зверский карантин: дикая природа на улицах городов

Пока добрая половина человечества сидит по домам на карантине, дикая природа заявила о своих правах. Венецианские каналы стали чище и туда вернулись лебеди, на парижской окружной автодороге в сопровождении жандармов гуляют стаи уток, в Барселоне кабаны появились прямо в центре города, а на улицах сел Астурии теперь разгуливают даже медведи и лисицы. Как человеческий карантин сказывается на дикой природе — в материале RFI.

Реклама Читать далее

Пока из-за пандемии коронавируса во многих странах люди уже несколько недель живут в заточении, их отсутствием на улицах воспользовались дикие животные. В городах и селах автомобильное движение почти прекратилось, исчезли туристы, воздух, реки, озера и каналы стали чище. Лошади, олени, кабаны, медведи и лисицы вышли на пустые улицы. Для них правила карантиа не действуют. В отсутствие человека они чувствуют себя свободнее. Редкие прохожие, а также люди из своих окон с удивлением наблюдают за поведением диких животных и выкладывают в социальные сети видео и фотографии. Так на одной из них можно увидеть кабана прямо у велосипедной дорожки на центральной улице Бальмес в Барселоне.

Diagonal con Balmes pic.twitter.com/xaD7IWmfnV — Ana Raventós (@a2z75) March 19, 2020

В уэльсском городке Лландидно стадо диких коз покинуло свое привычное место обитания и, спустившись с горы Большого Орма, начало разорять городские лужайки. В обычное время эти животные спускаются с гор при непогоде, но при этом никогда не идут дальше окраин города. На этот раз, воспользовавшись пустыми улицами, сто двадцать коз дошли до самого центра, объели живую изгородь вблизи школы, а также потоптали лужайки местных жителей.

Горожане вызвали полицию, которая, как сообщает Daily Mail, собирала диких животных по всему городу, но жители жалуются, что те снова вернулись.

Жители коммуны Вентануэва в испанской Астурии не на шутку перепугались, когда увидели из своих окон бурого медведя. Он пришел в деревню в поисках пищи, как и лисицы, появившиеся на улицах региона Виго. В тайском городе Лобпури, расположенном в 150 км от Бангкока, стаи голодных обезьян, которых обычно подкармливали жители и туристы, устроили настоящее побоище за еду.

Недавно на улицах Сантьяго чилийцы заметили маленькую пуму, а в индийском городе Кожикоде малабарская цивета аккуратно переходила улицу по пешеходному переходу. Примечательно, что это пятнистое животное является редким видом хищников семейства виверровых, общая популяция которых насчитывается не более 250 особей.

Из диких животных, ведущих себя по-хозяйски, во французских городах пока что заметили лишь уток. Они прогуливались у лионского вокзала, у здания Комеди Франсез, а на парижской кольцевой автодороге семейство этих птиц вышагивало в сопровождение жандармов.

Les motards de la DOPC et tous les policiers de la @prefpolice veillent sur votre sécurité.

Faites attention à vous et prenez soin de vos poussins.

👮‍♀️👮‍♂️🦆🐤🐤🐤#RestezChezVous pic.twitter.com/ssbQlXajeq — Préfecture de Police (@prefpolice) March 25, 2020

Жители городов также заметили, что на фоне резкого снижения шумового загрязнения, лучше стало слышно пение птиц. Орнитологи говорят, что для них этот период затишья пришелся в разгар периода размножения и может способствовать репродуктивному успеху. Повезло также жабам и саламандрам, которые теперь, не рискуя жизнью, могут переходить дороги, по которым когда-то ездили машины. Из-за карантина раньше времени во Франции закончился и сезон охоты.

Животным стало лучше не только на суше, но и на море. По словам главы Национального парка Каланков Дидье Рео, в Средиземном море можно увидеть больше дельфинов и тунцов, чаще начали прилетать цапли. Эти виды нередко встречаются в Каланках, но в отсутствие морских прогулок их стало больше и увидеть их можно чаще.

Эксперты также говорят о положительном влиянии карантина на растения и насекомых. Исследователь Французской службы биоразнообразия Жан-Ноэль Риффель в комментарии агентству France-Presse отмечает, что в апреле и мае начинают цвести дикие орхидеи, которые нередко обрывают прохожие. В этом году этого удастся избежать. По словам другого специалиста, директора Национального музея истории природы Ромена Жюльяра, некошеные газоны становятся еще более благоприятной средой для пчел, шмелей и бабочек.

В мире случалось не раз, когда покинутые человеком территории, даже в городской местности, заселяют дикие звери. Украинские ученые и их иностранные коллеги последние десятилетия подробно изучают поведение животных в чернобыльской зоне отчуждения, где в пустом городе Припять можно увидеть лисиц, волков, оленей. Специалист по крупным хищникам Марина Шквыря, которая с 2003 года изучает поведение диких зверей в зоне отчуждения, говорит, что появление животных в городах Европы и других стран в период карантина явление не уникальное, тем более когда речь идет о тех странах, где побеждено бешенство и браконьерство.

«Город — привычная среда для этих групп животных. Они же не из дикого заповедного леса пришли. В парках всех крупных городов Европы живет много животных, иногда даже кабаны и лани, а зайцы есть везде, кроме совсем уж бизнес-сити. Правда, может измениться их суточная активность, но ничего уникального в том, что кабаны парков Берлина вышли чуть подальше, нет. Просто раньше они выходили в сумерках и гуляли по краю парка, а теперь в отсутствие людей стали храбрее. Но вернутся люди — они опять станут осторожнее », — объясняет Марина Шквыря.

По ее словам, дикие животные всегда обитали по соседству с человеком, просто « люди вдруг из-за карантина стали замечать, что они не единственные » обитатели города.

«Для ученого, возможно, самое важное явление заключается в том, что наше внимание к природе меняется: люди осознают, как сильно скучают по природе», — говорит в свою очередь французский эксперт Ромен Жюльяр.

Важно отметить и то, что полное отсутствие и бездействие человека не всегда имеет положительное влияние на дикую природу. В частности, неблагоприятно карантин сказывается на тех видах, которые существуют благодаря человеческой деятельности. Ведь не проводятся операции по оказанию помощи исчезающим видам или по борьбе с инвазивными видами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться