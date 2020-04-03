«Немецкая аномалия»: почему Германия лучше других справляется с эпидемией коронавируса

Транспортировка французского пациента с Covid-19 из больницы в Метце в больницу в немецком городе Эссен, 29 марта 2020 года.

В ситуации пандемии COVID-19 пример Германии выглядит образцовым на фоне ряда других европейских стран, в частности Франции. Как ФРГ удается справляться с беспрецедентным санитарным кризисом при том, что карантин в стране введен лишь частично? Благодаря массовому тестированию и лучшей оснащенности больниц, отвечают эксперты.

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По данным на 3 апреля, жертвами COVID-19 в ФРГ стали 1017 человек при общем количестве зараженных в 79 696 (уровень смертности 1,3%). Во Франции в больницах умерли 4503 человека, а еще 884 человека скончались во французских домах престарелых. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составило 59 105 человек (уровень смертности 7,6%).

Полмиллионатестоввнеделю

«Причина, по которой в Германии так мало смертельных случаев (от последствий коронавирусной инфекции) по отношению к количеству зараженных, прежде всего заключается в том, что мы делаем массовую лабораторную диагностику», — заявил 26 марта глава Института вирусологии при берлинской больнице Charité Кристиан Дростен.

Германия в отличие от большинства европейских соседей выбрала южнокорейскую модель и практикует массовое тестирование — от 300 до 500 тысяч ПЦР-тестов в неделю (когда у пациента берется мазок из носа или горла). При этом власти ФРГ не собираются останавливаться на достигнутом: в МВД страны, как сообщало AFP, заявили о намерении довести количество тестов до 200 тысяч в день и тестировать всех, кто, возможно, контактировал с заразившимися COVID-19.

«Мы делаем много тестов, и мы начали тестировать на ранней стадии (распространения эпидемии)», — цитирует Mediapart берлинского микробиолога Олферта Ландта. По его словам, немецкие лаборатории «достаточно рано» заказали тесты, поэтому были готовы к массовому внедрению тестирования.

«Власти опираются на независимые лаборатории, разбросанные по всей стране. Начиная с января, все лаборатории получили модели для производства тестов», — объясняет корреспондент группы France Télévisions в Германии Лоран Дебонне.

Для сравнения — во Франции тестируют лишь пациентов с уже серьезными симптомами. В стране не хватает ПЦР-тестов, так как большая часть из них производится за границей. 24 марта министр здравоохранения Оливье Веран пообещал, что к концу апреля Франция намерена тестировать 50 тысяч человек ежедневно. Пока, по данным на конец марта, речь идет приблизительно о 12 тысячах тестов в день.

«Лучшая система здравоохранения в мире»

«У нас, великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в телеобращении к нации 18 марта. В Германии, по данным местного Минздрава, насчитывается 28 тысяч реанимационных коек, более 25 тысяч их них подключены к аппаратам ИВЛ. При этом два из крупнейших производителей аппаратов ИВЛ в мире находятся в Германии — это Draeger и Löwenstein.

Во Франции всего 5000 таких коек, что объясняет перегруженность реанимационных отделений в стране. Например, в парижском регионе из 1500 мест заняты уже 1300. Из переполненных больниц Эльзаса пациентов на специально оборудованных поездах перевозят в другие медучреждения страны. Одновременно Германия принимает у себя тяжелобольных с Covid-19 из Франции и Италии.

28 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти намерены увеличить число таких коек до 14-14,5 тысяч. По словам его заместителя Жерома Саломона, это может быть сделано благодаря использованию кроватей из других отделений больниц — хирургических блоков или, например, машин скорой помощи.

Кроме того, 31 марта президент Эмманюэль Макрон пообещал, что до конца мая страна произведет 10 тысяч новых аппаратов ИВЛ. Для этого во Франции был создан специальный консорциум, куда вошли группа Air Liquide, автомобильный концерн PSA (Peugeot Citroën), производитель электроники Schneider Electric и производитель автомобильных комплектующих Valeo.

Как отмечает francetvinfо, французская система здравоохранения считается одной из самых эффективных в мире. Однако не стоит забывать, что государственные больницы переживают беспрецедентный кризис, который длится уже больше года — бить тревогу о переполненных отделениях реанимации, нехватке финансирования, оборудования и персонала французские медработники начали задолго до появления пандемии коронавируса.

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