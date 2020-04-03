Не прошло и двух недель: Меркель вернулась на работу после карантина

О том, что Меркель уходит на карантин, стало известно 22 марта.

Ангела Меркель вернулась в пятницу, 3 апреля, на свое рабочее место в правительстве Германии. До этого канцлер была вынуждена соблюдать карантин и сидеть дома в течение почти двух недель.

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«Канцлер возвращается сегодня на свое рабочее место» и продолжит руководить Германией в режиме видеоконференции, — передает France-Presse заявление Штеффена Зайберта, официального представителя правительства ФРГ.

Об уходе Ангелы Меркель на карантин было объявлено 22 марта — после обнаружения коронавируса у врача, который за несколько дней до этого делал канцлеру профилактическую прививку от пневмококковой пневмонии.

За время карантина, как сообщил Штеффен Зайберт, канцлер сдала три теста на COVID-19: результаты всех оказались отрицательными.

Подробности жизни Ангелы Меркель на карантине ранее сообщала в своем репортаже русская служба DW.

В материале «Немецкой волны» подчеркивалось: «правила в Германии едины для всех: любой, кто имел контакт с зараженным, обязан самоизолироваться на две недели». Тем не менее, если Ангела Меркель действительно ушла на карантин 22 марта, это значит, что она «самоизолировалась» не более, чем на 12 суток.

По крайней мере, 22 марта канцлер еще давала пресс-конференцию, в ходе которой объявила об ужесточении карантинных правил в Германии. Мероприятие проводилось не по видеосвязи, на нем присутствовали журналисты.

Берлин. 22.03.2020. Пресс-конференция Ангелы Меркель. via REUTERS - POOL New

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