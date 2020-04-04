Вирус страшен слабакам: официальный Минск против карантина и «коронапсихоза»

Число жертв COVID-19 в Беларуси растет, но Александр Лукашенко считает количество заболевших «мизерным», вирус «атакует слабых». Международные организации предупреждают: у Беларуси осталось несколько дней до наступления эпидемии.

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В Беларуси по-прежнему остаются статистические странности: в последние дни первым дает новые данные глава государства в своих выступлениях во время рабочих поездок по стране, на нерегулярных брифингах Минздрав их подтверждает с небольшими корректировками. Так, 3 апреля в Беларуси был 351 случай инфекции COVID-19, шесть смертей, но Минздрав подтвердил только четыре. Кроме того, есть масса сообщений в соцсетях о летальных исходах по причине пневмоний, но отягощены ли они коронавирусом, остается вопросом.

Все под контролем, без паники

Белорусский Минздрав называет ситуацию с заболеваемостью пневмониями «полностью контролируемой». Что касается собственно COVID-19, то «если бы не меры, которые предприняты по поиску пациентов с коронавирусом, их контактов, а также по их госпитализации и проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то сегодня мы бы имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от близлежащих государств», так пояснила низкую и отличную от соседей динамику распространения вируса замминистра здравоохранения Елена Богдан на брифинге 3 апреля. По ее словам, «ни одна соседняя страна такие меры не предпринимала». Со 2 апреля на коронавирус начали типировать случаи заболевания пневмониями средней степени тяжести, возможно, это изменит статистику.

Рецепты от главы государства

Александр Лукашенко задается конспирологическим вопросом: «А не кажется ли, что сильные мира сего без войны (Макрон это уже войной назвал), через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» В интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» он заявил, что его беспокоит новый мир после COVID-19: «Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два — и пройдет. Останется вопрос, где наше место».

К работе в поле, трактору, бане, водке и хоккею — как средствам против коронавируса — теперь добавились употребление сливочного масла и наблюдения за домашними животными, например, козочками. «У меня там сейчас 11 коров, по-моему… А позавчера зашел на ферму, у меня там козочки – только приплод появился, совсем маленькие козочки. И я открываю станок большой — и там как снег: все беленькие, маленькие. Белые-белые, вот как халат! Это отдушина! А ты говоришь – коронавирус, коронавирус… Вот лечение от вируса!» – заявил Лукашенко чиновникам, сопровождавшим его 3 апреля при посещении фермы под Минском, передает Telegram-канал «Пул первого», близкий к Администрации президента.

Зарубежным критикам Лукашенко посоветовал заняться «своим вирусом». На днях литовский президент Гитанас Науседа заявил, что не доверяет официальной информации Минска о распространении коронавируса. «Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», – заочно ответил Лукашенко литовскому президенту.

В итоге Литва с 6 апреля приостанавливает полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в Вильнюс.

Беларусь продолжает готовиться к военному параду 9 мая — расписание репетиций на следующую неделю пока не отменялось.

Вирус убивает слабых

Лукашенко своеобразно отозвался об умерших с COVID-19, вызвав множество эмоциональных комментариев в соцсетях и оффлайн. «305 человек по всей стране — это мизер! Слава тебе, Господи, что столько. Дай бог, чтобы и дальше было [так же]. Мы их лечим. 16 только вентилируют легкие, поддерживают их. И то они не проблемные. В это время шумиху подняли по поводу четверых умерших: одного проверяем, трое — якобы подтвержден коронавирус», — сказал он во время все той же рабочей поездки 3 апреля. «Шерстнев [председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. — RFI] вчера мне доложил, последний случай у него был… Я говорю: «Ну почему этот умер?» Он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить — 135 килограммов веса, сердце почти не работает, это болит, то болит. Целый букет болезней! Вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. Ну и ему за 70 лет было», — заявил глава белорусского государства. Первую смерть (впрочем, потом оказалось, что не первую) — 75-летнего актера в Витебске — Лукашенко прокомментировал так: «Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь?» Отмечу, что театр в Витебске на карантин (как и остальные по стране) не был закрыт — и актер по долгу службы ходил на репетиции.

Экономическая катастрофа пугает больше, чем коронавирус

Белорусская экономика и до пандемии начинала входить в рецессию. Карантин, естественно, ситуацию усугубит, считают власти. «Скажите, как на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда», — заявил Лукашенко.

Всемирный банк предупреждает

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер считает, что Беларусь накроет эпидемией в ближайшие дни. В статье на сайте ВБ Кремер пишет: «По распространению вируса Беларусь отстает от Соединенного Королевства ровно на 13 дней, а с большинством стран ЕС временной разрыв даже больше. 20 марта в Беларуси насчитывалось столько же случаев инфицирования в расчете на один миллион населения, сколько и в Великобритании по состоянию на 7 марта. Таким образом, у Беларуси, как представляется, есть несколько дней, чтобы подготовиться к возможному наступлению эпидемии и сделать три первоочередных шага». Шагом № 1 Кремер называет подготовку медслужб к резкому росту случаев вирусной пневмонии, вторым — минимум контактов между людьми: «В противном случае эпидемия будет разрастаться столь стремительно, что она подорвет систему общественного здравоохранения, и люди будут умирать, потому что не будет хватать врачей и оборудования для лечения». Третьим шагом должно стать расширение социальных программ: «многие белорусы потеряют работу в 2020 году, еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат».

7 апреля в Беларусь прилетит миссия Всемирной организации здравоохранения для оценки адекватности принимаемых в стране мер по борьбе с коронавирусом. ВОЗ уже рекомендует Минздраву пересмотреть подходы к информированию общества. Как заявил порталу tut.by представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, нужно предоставить белорусскому населению более точную информацию о количестве заболевших, чтобы люди могли оценить все риски, «если бы подача информации была более регулярной и полной, было бы гораздо лучше, наша рекомендация достаточно четкая и сильная — улучшить этот компонент, однозначно».

Недоверие и солидарность

Согласно свежему исследованию компании SATIO, в белорусском обществе отличные от государственных настроения. Так, 70% считает, что в Беларуси необходимо прямо сейчас запретить все общественные мероприятия. 56% опрошенных убеждены в необходимости закрыть на карантин все учебные заведения. 53% респондентов высказались за перевод всех возможных рабочих мест на удаленную работу, 39% считают необходимым введение крупных штрафов за рискованное поведение, способствующее распространению коронавируса, а также выступают за изоляцию групп риска.

Белорусы перечислили на благотворительный счет Минздрава более миллиона евро — на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным.

Появилось несколько инициатив — от предоставления жилья врачам вблизи работы до приготовления и доставки еды медработникам.

4 апреля рядовые медики по собственной инициативе записали «Обращение врачей Республики Беларусь».

7 апреля Александр Лукашенко обещает провести совещание по проблеме коронавируса и, возможно, принять меры, соответствующие ситуации.

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