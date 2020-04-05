В Италии за сутки от COVID-19 скончались 525 человек. Это наименьший показатель с 19 марта

В Италии за прошедшие сутки 525 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. По данным официальных источников в итальянском правительстве, на которые ссылается агентство France-Presse, это самое низкое число смертей от COVID-19 за последние две недели.

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Глава Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Бусаферро констатировал, что волна эпидемии идет на спад. По его словам, снижение количества смертей является важнейшим показателем. Он отметил, что если динамика по его сокращению сохранится, можно будет думать о переходе к так называемой второй фазе, то есть к постепенному возобновлению части производства в стране. При этом премьер-министр Джузеппе Конте заявлял, что как минимум до 13 апреля речи о смягчении санитарных мер вестись не может.

Министр здравоохранения страны Беатриче Лоренцин в воскресенье, 5 апреля, представила стратегический план постепенного выхода Италии из санитарного кризиса. Помимо экономических мер, в нем оговаривается обязательное ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции до завершения пандемии, а также предусматривается особый режим работы больниц на случай новой волны вируса.

За время эпидемии в стране от заражения погибли около 16 тысяч человек. Было выявлено почти 129 тысяч случаев инфицирования, из них 4316 — в воскресенье, 5 апреля. Это на 489 случаев меньше, чем было зафиксировано накануне. 21 815 пациентов выздоровели. В реанимации находятся почти 4 тысячи человек. Сообщалось, что за субботу, 4 апреля, скончался 681 заболевший. Наименьший суточный показатель смертности в пиковую фазу эпидемии в Италии был установлен 19 марта — тогда погибли 427 заразившихся.

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