Королева Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

В воскресенье, 5 апреля, королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса.

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«Я говорю с вами в чрезвычайно сложное время. Время, когда нормальная жизнь нашей страны нарушена: для кого-то это уже обернулось горем, многие столкнулись с финансовыми трудностями, и все почувствовали колоссальные перемены в обычном укладе жизни», — заявила королева. Елизавета II напомнила, что самодисциплина, решимость и чувство товарищества всегда были свойственны подданным королевства, и поблагодарила сотрудников службы здравоохранения и других отраслей, необходимых в период эпидемии, а также тех британцев, кто ответственно соблюдает карантин.

«Я надеюсь, что в будущие годы весь мир будет гордиться тем, как мы сумели ответить на этот вызов. И те, кто придут нам на смену, скажут, что британцы этого поколения были так же сильны, как и их предшественники», — сказала Елизавета II.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где с 19 марта королева и ее супруг принц Филипп находятся на карантине. Елизавете II 93 года, герцогу Эдинбургскому — 98 лет. Сообщается, что самочувствие королевской четы не вызывает беспокойства. Напомним, ранее стало известно, что наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом, однако поправился и уже завершил карантин.

Накануне послания Елизаветы II появилась информация о том, что в Великобритании от последствий заражения скончались 708 человек, в числе которых 5-летний ребенок. Всего в стране зафиксировано 48407 случаев инфицирования, 4934 человека умерли.

За исключением рождественских посланий, обращения британской королевы к нации очень редки. Выступление 5 апреля было лишь четвертым с момента восшествия Елизаветы II на престол в 1952 году. В 1991 году обращение было сделано в контексте войны в Персидском заливе, в 1997 году — по случаю гибели принцессы Дианы, а в 2002 году — в связи с кончиной королевы-матери.

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