Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом для обследований

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для обследований через 10 дней после положительного теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Даунинг-стрит.

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Бориса Джонсона доставили в лондонскую больницу вечером в воскресенье с повышенной температурой и другими симптомами. Отмечается, что решение о госпитализации было принято из предосторожности по совету врача. На Даунинг-стрит говорят, что премьер-министру сделали «рутинные анализы».

Премьер-министр продолжает руководить работой правительства Великобритании. Однако в понедельник утром совещание по ситуации с эпидемией коронавируса проведет министр иностранных дел.

Представитель Бориса Джонсона добавила, что премьер благодарит медработников за их тяжелый труд и призывает всех жителей страны следовать рекомендациям правительства и оставаться дома.

Накануне в связи с пандемией коронавируса королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации.

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