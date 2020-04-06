Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом
Опубликовано:
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для обследований через 10 дней после положительного теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Даунинг-стрит.
Бориса Джонсона доставили в лондонскую больницу вечером в воскресенье с повышенной температурой и другими симптомами. Отмечается, что решение о госпитализации было принято из предосторожности по совету врача. На Даунинг-стрит говорят, что премьер-министру сделали «рутинные анализы».
Премьер-министр продолжает руководить работой правительства Великобритании. Однако в понедельник утром совещание по ситуации с эпидемией коронавируса проведет министр иностранных дел.
Представитель Бориса Джонсона добавила, что премьер благодарит медработников за их тяжелый труд и призывает всех жителей страны следовать рекомендациям правительства и оставаться дома.
Накануне в связи с пандемией коронавируса королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться