В Европе жертвами COVID-19 cтали более 50 тысяч человек, почти 9000 человек умерли во Франции.

От последствий коронавирусной инфекции во Франции умерли с начала эпидемии 8911 человек. За последние сутки в стране число погибших от COVID-19 выросло на 833 человека. Новые данные обнародовал вечером в понедельник, 6 апреля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Как уточнил министр, во французских больницах умерли в общей сложности 6494 человека. Накануне сообщалось о 5889 погибших. 605 умерших — самый высокий показатель суточной смертности в больницах Франции с начала эпидемии.

Еще 2418 человек скончались во французских домах престарелых. В воскресенье этот показатель составлял 2189 человек (власти страны с недавнего времени ежедневно уточняют данные о жертвах COVID-19, поступающие из домов престарелых).

Во французских больницах с коронавирусной инфекцией сейчас находится более 29 700 панциентов. В реанимации — 7072 человека.

Всего во Франции зарегистрировано 74 390 подтвержденных случаев заражения — против 70 478 в воскресенье.

«Этот санитарный кризис свидетельствует о необходимости изменить нашу больничную систему, которая должна быть лучше оснащена, чтобы справляться с кризисами такого масштаба», — заявил Оливье Веран.

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В Италии за последние сутки жертвами COVID-19 стали еще 636 человек. Показатель смертности в стране снова растет — накануне власти сообщали о 525 погибших. Италия — наиболее пострадавшая от эпидемии страна в мире. С начала пандемии в стране умерли 16 523 человека. Подтвержденных случаев заражения более 132 тысяч.

В Испании показатель смертности снижается четвертый день подряд. Местный Минздрав объявил в понедельник о 637 новых смертельных случаях. Это самый низкий показатель за последние 13 дней. Всего в стране от COVID-19 погибли 13 055 человек.

В Великобритании количество жертв эпидемии превысило пять тысяч. Согласно официальным данным, обнародованным в понедельник, 6 апреля, в стране за последние сутки зарегистрировано 439 смертей. Таким образом общее количество погибших составило 5373 человека. Подтвержденное число заразившихся — 51 608.

Всего в мире жертвами COVID-19 стали более 70 тысяч человек, из них более 50 тысяч — в Европе.

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