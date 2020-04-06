В Испании «как можно скорее» введут безусловный базовый доход

В рамках мер по сглаживанию социально-экономических последствий пандемии коронавируса правительство Испании собирается в ближайшее время ввести безусловный базовый доход. В об этом в воскресенье, 5 апреля, объявила министр экономики Надия Кальвино.

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Как передает агентство Bloomberg, проект координирует министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива. Он рассчитывает на введение безусловного базового дохода «как можно скорее». Основной упор планируется сделать на поддержку семей.

Правительство Испании желает сохранить безусловный базовый доход и после эпидемии. Министр экономики выразила надежду, что универсальный базовый доход останется «постоянным структурным инструментом».

Испания – одна из самых затронутых коронавирусной инфекцией стран Европы. В связи с эпидемией в стране действует режим ЧС и всеобщий карантин. Экономические показатели в Испании, как и во многих других странах, упали. Правительство объявило о помощи самозанятым, а также малому и среднему бизнесу, но считает, что этого не достаточно.

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