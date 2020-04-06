«Наша цель выйти из кризиса быстрее других»: Австрия откроет магазины с 14 апреля

Себастьян Курц в ходе пресс-конференции в Вене, 6 апреля 2020 года. Австрия стала первой в ЕС страной, представившей сценарий выхода из карантина.

Австрия стала первой в Евросоюзе страной, которая представила поэтапный план по выходу из карантина. С 14 апреля в стране откроются магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также магазины строительных товаров и товаров для садоводов. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Более крупные торговые точки должны открыться 1 мая. Рестораны и отели постепенно возобновят работу начиная с 15 мая. Во всех этих местах, а также в общественном транспорте ношение масок будет обязательным. Школы останутся закрыты по меньшей мере до середины мая.

«До сегодняшнего дня нам лучше других стран удавалась справляться с кризисом. Теперь наша цель — выйти из кризиса быстрее других», — заявил Курц. Одновременно он подчеркнул, что все эти меры могут быть приостановлены в случае нового витка эпидемии, и призвал граждан оставаться дисциплинированными. «Пасхальная неделя будет решающей», —предупредил канцлер.

По данным на 6 апреля, в Австрии насчитывается 220 погибших на 12 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Как отмечает Le Monde, в отличие от других европейских стран у Австрии не возникло проблем с перегруженностью больниц, а в реанимационных отделениях никогда не было более 250 человек одновременно. Для сравнения — во Франции, по данным на 5 апреля, в реанимации находятся 6978 человек.

Карантин в Австрии был введен 16 марта. Меры схожи с мерами, действующими во Франции и других европейских странах: на улицу в Австрии можно выходить только для того, чтобы добраться до работы в случае невозможности работать дистанционно; в магазин за необходимыми покупками, а также для занятия спортом.

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