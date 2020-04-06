Франция не будет отправлять в Чехию пациентов с коронавирусом

В воскресенье вечером Андрей Бабич объявил, что Чехия примет шесть французских пациентов с коронавирусом, однако позднее Франция передумала.

Больница чешского города Брно готовилась принять шесть французских пациентов с COVID-19. Однако, как сообщает Radio Prague International в понедельник, 6 апреля, Франция отозвала свою просьбу.

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«Франция попросила у нас помощи, мы ответили на этот призыв», — объявил в воскресенье вечером, 5 апреля, премьер-министр Андрей Бабиш, выступая в эфире государственного телевидения Чехии Česká televize. По его словам, Чехия предоставила Франции 14 реанимационных мест. «Если у наших французских коллег серьезные проблемы, мы должны им помочь», — подчеркнул Бабиш.

В понедельник, как сообщает Radio Prague International, после телефонных переговоров со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом Андрей Бабич заявил, что «Франция лучше справляется с ситуацией». Он добавил, что Филипп поблагодарил Прагу за готовность помочь.

Ранее пациентов из Франции приняли Германия, Швейцария и Люксембург. В первую очередь, речь шла о больных из соседнего Эльзаса, так как больницы региона оказались переполнены.

По данным на вечер 5 апреля, жертвами COVID-19 во Франции стали 8078 человек. В реанимации находятся 6978 человек. В Чехии от последствий коронавирусной инфекции умерли 67 человек. Всего в стране зафиксировано 4543 подтвержденных случаев COVID-19.

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